Стыдно говорить: в Одессе рассказали о диком происшествии в трамвае

Одесские трамваи и троллейбусы далеки от идеала: пассажиры постоянно жалуются на грязь в салонах, протекающие окна и крыши, сломанные сиденья. Но и сами одесситы, зачастую, прилагают к этому свою руку.

Коммунальное предприятие «Одесміськелектротранс» опубликовало фотофакты умышленной порчи салонов трамваев. А еще там рассказали о совершенно странной проделке одной из пассажирок.

Так, в новом вагоне 4046 трамвая “Одиссей” неизвестные разрисовали сиденья и пол.

А другой инцидент в транспорте и вовсе вызвал у транспортников полное недоумение:

“А о втором инциденте, произошедшем в вагоне б/н 3003, курсирующем по 13-му маршруту, даже стыдно рассказывать. Во время движения вагона пассажирка у кабины водителя совершила акт дефекации”.

“Ответьте на вопрос «а о каком уважении в первую очередь к себе идет вещь, когда вы сами же пользуясь транспортом портите его? Или это такой способ проявить себя? Показать свое воспитание?” — возмущаются сотрудники предприятии и призывают свидетелей вандализма не молчать, а остановить его.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала об инциденте на на 6-й станции Люстдорфской дороги: там в окно 3-го трамвая прилетел бокал из-под пива.

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