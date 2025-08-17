Ключевые моменты:

На Дерибасовской людно, как всегда… А вот на Пастера прохожие вздрогнули и тяжело вздохнули: упало дерево. То ли жара его сломала, то ли время пришло – неизвестно, но, к счастью, никто не пострадал.

Люди ищут тень, прогуливаются, укрываясь от палящего солнца под кронами деревьев или за столиками уличных кафе.

Одесса не была бы собой без своего юмора: на главной улице появился кусочек типичного одесского дворика – с натянутым на веревках «бельем», которое сушится. Кто-то на это реагирует необычно: сколько можно «сушить» это белье и играть в «вечный одесский дворик»?!

А на рынках до сих пор в ходу цветные веера – спрос на них не падает, ведь жара не отступает.

Тем временем на Соборной площади кипит работа: вскоре здесь заработает обновленная инклюзивная детская площадка, обещающая радость малышам.

Но несмотря на всю эту летнюю идиллию, август приносит первые признаки осени. Желтые листья лежат на асфальте, а на деревьях зелень постепенно сменяется теплыми оттенками.

Одесситы, как всегда, разделились на два лагеря: одни вздыхают с облегчением, мечтая о прохладе, другие грустят, потому что лето подходит к концу. А есть и те, кто напоминает: за красотой природы скрывается война, несмотря на мирные картины города.

Эти мысли придают августу особое настроение – смесь воспоминаний о лете, надежды на осень и тихой боли, которая не покидает. Одесса живет, дышит, меняется.

И даже в жару, среди цветов и первого опавшего листа, она остается собой – городом контрастов, где каждый день – новая история…

Фото автора