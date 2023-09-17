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Ночной транспорт в Одессе: как будут ходить трамваи и троллейбусы – расписание

Ночной транспорт в Одессе: как будут ходить трамваи и троллейбусы – расписание

С вечера воскресенья, 17 сентября 2023 года, в Одессе начинают курсировать ночной электротранспорт – два трамвая и один троллейбус.
О том, как и в какое время будет курсировать ночной транспорт, рассказали в мэрии города.

Трамвайный маршрут № 26/7 сообщением «площадь Старосенная – 11-я станция Люсдорфской дороги» – отправление от пл. Старосенной до 11-й станции Люфсдорской дороги в 23:00, 00:30, 02:00 и 03:30.

Трамвайный маршрут №7 сообщением «пл. Старосенная – ул. Паустовского» – отправление от пл. Старосенной до ул. Паустовского в 23:00, 00:30, 02:00, 03:30.

Троллейбусный маршрут №8 сообщением «Железнодорожный вокзал – завод Суперфосфатный» – отправление от Привокзальной площади в 23:00, 00:30, 02:00 и 03:30.

Ранее сообщалось, что в Одессе с 18 сентября будет работать ночной электротранспорт – трамвай №7 и троллейбус №8. Они должны обеспечить перевозку пассажиров, прибывающих на автовокзал международными автобусными рейсами.

Напомним, что с сегодняшнего дня в Одессе возобновили движение трамваев №7, №13 и №27, ранее измененное и приостановленное из-за аварии в районе площади Толбухина.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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