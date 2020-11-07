Одесский троллейбус отмечает свой 75-летний юбилей (фото)

Об этом сообщает Музей коммунального предприятия «Одесгорэлектротранс» на своей странице в Facebook.

7 ноября 1945 года в Одессе началась эксплуатация троллейбусного маршрута № 1. Его маршрут – «Железнодорожный вокзал – площадь Льва Толстого».

«Движение троллейбусов в Одессе стало важным символическим этапом восстановления города после немецко-румынской оккупации после окончания Второй мировой войны. На самом деле троллейбус в Одессе был готов к запуску уже к лету 1941 года, проект линии был разработан еще в 1940 году. В начале 1941 года в город поступили первые троллейбусы ЯТБ-4 с Ярославского завода и одновременно в Киев отправились на обучение будущие 38 водителей. Но после начала войны оккупанты разрушили инфраструктуру, троллейбусы просто украли и использовали в своих городах. Позже после освобождения города их вернули в Одессу, восстановили. И именно они и открывали тот самый первый маршрут, который они же должны были открыть еще в 1941 году. Первый маршрут одесского троллейбуса с 1945 года и до начала 1980-х проходил от железнодорожного вокзала по улице Пушкинской, Дерибасовской, Соборной площади и улицы Льва Толстого до площади Льва Толстого», – сообщает Музей.

В Музее также добавили, что собирались широко отпраздновать юбилей одесского троллейбуса, но пандемия внесла свои коррективы, и все мероприятия перенесли на следующий год.

Фото – Музей КП «Одесгорэлектротранс»