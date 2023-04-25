Одесса лишится 29 троллейбусов: куда их собираются отправить?

На ближайшей сессии Одесского городского совета депутаты планируют рассмотреть проект решения, которым предусмотрено списание 29 единиц троллейбусов, принадлежащих Коммунальному предприятию «Одесгорэлектротранс». Об этом сообщили на сайте Одесского горсовета.

Коммунальное предприятие «Одесгорэлектротранс» насчитыает на сегодняшний день более 200 единиц троллейбусов, половина из которых не задействована на маршрутах.

Следует отметить, что более ста единиц троллейбусов 1980-1990-х годов выпуска и часть из них находится в плачевном состоянии. Это в основном троллейбусы марок ЗиУ и ЮМЗ, которые были списаны ранее решением исполнительного комитета Одесского горсовета.

Самый «старый» троллейбус, который планируют списать, 1984 года выпуска, а самые «молодые» — 1996 года. Что интересно, марки троллейбусов в самом проекте решения не указаны.

Согласно вышеупомянутому проекту решения горсовета, если депутаты его поддержат 3 мая на предстоящей сессии городского совета, все 29 троллейбусов будут разобраны, после чего оприходованы все узлы, детали, материалы и агрегаты, пригодные для ремонта другого оборудования или для дальнейшего использования.

А вот все непригодные детали и агрегаты «Одесгорэлектротранс» оприходует как вторичное сырье, то есть металлолом.

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Фото: Главком.