Новости Одессы и Одесской области

Родильные дома объединили с больницами: теперь придется преодолевать немалые расстояния

Родильные дома объединили с больницами: теперь придется преодолевать немалые расстояния

Роддомы в Одессе присоединили к кластерным больницам в рамках медицинской реформы и созданию больниц с большим перечнем видов медицинской помощи. Решение о присоединении было принято депутатами Одесского городского совета.

Напомним, впервые о присоединении роддомов заговорили еще в июле 2023 года. А окончательно решение было принято в конце сентября.

Изменился статус, но не вид деятельности

На сессии городского совета было принято решение о присоединении следующих роддомов:

  • №2 и 4 — в городскую больницу №1;
  • №1 — в городскую больницу №11;
  • №7 — в городскую больницу №10;
  • детскую больницу №2 — в детскую больницу №3.

Родильные дома после присоединения к больницам теряют свой статус юридических лиц, превращаясь в структурные подразделения кластерных больниц, появившихся в рамках медицинской реформы. Они будут работать и дальше как роддома. Новые крупные медицинские структуры будут руководить генеральным директором и медицинским директором.

Возникает несколько вопросов: сколько времени придется тратить на подписание документов, необходимых, например, роженице, если руководство медучреждения находится на немалом расстоянии от роддома? Проблемы появятся и у объединенной детской больницы – ее подразделения расположены на разных концах города, и добраться из одного в другой будет проблематично. Вероятно, разработчики реформы, ориентируясь прежде всего на необходимость экономии бюджетных средств (за счет сокращения управляющего аппарата), проблемы, возникающие у пациентов и их родственников, не считались вовсе.

Исключение из правил

Статус юридического лица пока сохранил только роддом №5. Он является участником проекта реконструкции за счет средств Европейского инвестиционного банка. Дальнейшая судьба этого роддома будет решаться после завершения реконструкции. Его либо присоединят в городскую больницу №10, либо сделают городским перинатальным центром.

Светлана Комиссаренко

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