В Одессе возвращают троллейбус №10 на улицу Приморскую

Обстрел 9 марта: в Одессе снова ходят трамваи и троллейбусы Из-за ночного ракетного обстрела 9 марта 2023 года одесский общественный электротранспорт не вышел на свои маршруты — из-за попадания в объект энергетики город остался без света. Но к обеду энергетикам удалось восстановить электроснабжение города. ПОДРОБНЕЕ

Одесские трамваи и троллейбусы снова вышли на маршруты 18 февраля Сегодня днем, 18 февраля 2023 года, в Одессе снова заработал электротранспорт. Утром трамваи и троллейбусы ушли в депо в связи с угрозой очередной ракетной атаки со стороны российских террористов. ПОДРОБНЕЕ

Ходит ли в Одессе электротранспорт: как узнать? Одесское коммунальное предприятие «Одесгорэлектротранс» информирует: для одесситов работает Информационный центр, где можно узнать официальную информацию о работе трамваев и троллейбусов и не только. ПОДРОБНЕЕ