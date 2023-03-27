В Одессе возвращают троллейбус №10 на улицу Приморскую

С завтрашнего дня, вторника, 28 марта 2023 года, в Одессе будет возобновлено движение троллейбусного маршрута №10 по улице Приморской.
Об этом сообщает пресс-служба городского коммуналього предприятия «Одесгорэлектротранс».
«С 28.03.2023г. троллейбусный маршрут №10 возобновляет движение к улице Приморской», – говорится в сообщении.
Напомним, со 2 марта 2023 года в Одессе открыли для проезда улицу Приморскую. Эта улица была закрыта с начала войны. Однако проезд автотранспорта по этой улице разрешен исключительно в транзитном режиме, то есть без остановок.