Завтра одесситки смогут бесплатно проверить свое здоровье

Во вторник, 10 октября, в Одессе пройдет «День женского здоровья». Женщин приглашают воспользоваться случаем и пройти профилактическое обследование и получить консультации специалистов.

В этот день в городских медучреждениях врачи-гинекологи и акушеры будут проводить профилактический гинекологический осмотр женщин с цитологическим обследованием и консультациями.

Все желающие пройти бесплатный медосмотр могут обратиться в женские консультации, гинекологические кабинеты консультативно-диагностических центров или обзорные кабинеты Центров первичной медико-санитарной помощи по адресам:

Женская консультация №1 КНП «Родильный дом №5» ул. Академическая, 14, с 8.00 до 16.00, тел. (048) 705-99-79.

Женская консультация №3 КНП «Родильный дом №2» ул. Старопортофранковская, 67, с 8.00 до 16.00, тел. (048) 723-02-35.

Женская консультация №4 КНП «Родильный дом №1» ул. Болгарская, 38, 6 этаж, с 9.00 до 17.00, тел. (048) 701-81-64.

Женская консультация №5 КНП «Роддом №1» ул. Академика Филатова, 58/2, с 8.00 до 17.00, тел. (048) 772-03-49.

Женская консультация №7 КНП «Роддом №5» ул. Троицкая, 39, с 8.00 до 17.00, тел. (048) 705-99-30.

Женская консультация №8 КНП «Роддом №7» ул. Варненская, 25, с 8.00 до 19.00, тел. (048) 765-64-94.

Женская консультация № 9 КНП «Роддом №7» Люстдорфская взр., 170, с 8.00 до 19.00, тел. (048) 796-25-30, (048) 744-50-22.

Женская консультация №10 КНП «Родильный дом №4» пров. Кравцова, 7, с 8.00 до 17.00, тел. (048) 788-39-65.

Женская консультация №11 КНП «Родильный дом №4» ул. С. Ядова. 61-Б, с 8.00 до 17.00, тел. (048) 7 09-08-46, (094) 917-08-46.

Женская консультация №14 КНП «Родильный дом №4» ул. Паустовского, 21-А, с 8.00 до 17.00, тел. (048) 752-04-50.

КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи №2» ул. Базарно, 77, каб. №2, с 8.00 до 11.00; ул. Маршала Говорова, 26, каб. №3, с 9.00 до 17.00.

КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи №3» ул. Ильфа и Петрова 63/1, 1-й этаж, каб. №15, с 16.00 до 20.00, тел. (048) 735-91-13, (073) 735-91-13.

КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи №16» ул. Ивана и Юрия Лип, 1, 1-й этаж, каб. №2, с 8.00 до 17.00.

КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи №18» ул. Атамана Чепиги, 54, каб. №204, с 9.00 до 15.00, тел. (067) 680-03-17; ул. Торговая, 29/31, каб. №410, с 9.00 до 15.00, тел. (048) 726-55-10.

КНП «Консультативно диагностический Центр №6» ул. Зоопарковая, 8 (Городской центр здоровья семьи) каб. акушер-гинеколога, с 8.00 до 19.00, тел: (048) 748-01-45, (048) 753-01-45, (048) 704-88-03.

КНП «Городская клиническая больница №10» ул. Маршала Малиновского, 61а, гинекологический кабинет приемного отделения с 11.30 до 14.30.

Ранее мы рассказывали, что будет, если неправильно подобрать очки, а также где в Одессе можно починить сломавшуюся оправу.

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