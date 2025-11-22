Ключевые моменты:

Завтра, в воскресенье, 23 ноября 2025 года, в ряде регионов Украины продолжат действовать стабилизационные отключения света.

ДТЭК обнародовал новые графики на воскресный день.

В то же время в течение дня графики могут меняться.

По данным «Укрэнерго», графики почасовых отключений для бытовых потребителей завтра будут действовать весь день – с 00:00 до 23:59 – объемом от 1 до 2,5 очередей.

Согласно обновленным данным компании ДТЭК, графики стабилизационных отключений света в Одессе и области 23 ноября будут следующими:

В то же время в «Укрэнерго» напоминают: в зависимости от ситуации в энергосистеме в течение дня время и объем ограничений могут меняться.

Об изменениях будет сообщено дополнительно.

Вы также можете узнать: Как работает ливневая канализация в Одессе: почему город постоянно затапливает и что делает власть

Проверить актуальные данные одесситы могут:

на сайте компании ДТЭК «Одесские электросети»;

в группе Viber;

в чат-боте в Telegram.

Также следите за информацией на нашем сайте и в Телеграм-канале «Одесской жизни».

А когда электроэнергия появляется по графику – потребляйте ее бережно.

Читайте также: Одесскую область вновь атаковали: закрыт пункт пропуска «Орловка».