Ключевые моменты:
- Завтра, в воскресенье, 23 ноября 2025 года, в ряде регионов Украины продолжат действовать стабилизационные отключения света.
- ДТЭК обнародовал новые графики на воскресный день.
- В то же время в течение дня графики могут меняться.
По данным «Укрэнерго», графики почасовых отключений для бытовых потребителей завтра будут действовать весь день – с 00:00 до 23:59 – объемом от 1 до 2,5 очередей.
Согласно обновленным данным компании ДТЭК, графики стабилизационных отключений света в Одессе и области 23 ноября будут следующими:
В то же время в «Укрэнерго» напоминают: в зависимости от ситуации в энергосистеме в течение дня время и объем ограничений могут меняться.
Об изменениях будет сообщено дополнительно.
Проверить актуальные данные одесситы могут:
- на сайте компании ДТЭК «Одесские электросети»;
- в группе Viber;
- в чат-боте в Telegram.
А когда электроэнергия появляется по графику – потребляйте ее бережно.
