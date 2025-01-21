У нас без проблем?

Обращения за комментариями о лидерстве региона по буллингу, что свидетельствует о существенных угрозах в детских коллективах, имели странные последствия. В пресс-службе горсовета сообщили, что в учебных заведениях Одессы все в порядке, и случаи буллинга имели место исключительно в школах области. В департаменте образования и науки ОВА пообещали прокомментировать ситуацию, но так и не прокомментировали. Найти хоть какую-то информацию об обсуждении положения дел с буллингом не удалось. Поэтому сделали вид, что все хорошо.

Еще несколько лет назад специалисты предупреждали: последствия ковида, переход на онлайн-обучение, когда значительно сократились возможности для реального, а не виртуального общения детей между собой и педагогами, обострили проблему поведенческих навыков школьников. Поэтому, чтобы предотвращать такое развитие событий, они советовали, в частности, школьным психологам, более тщательно отслеживать то, что происходит между школьниками. И быстро вмешиваться в ситуации, которые могли привести к буллингу. А также постоянно контактировать с родителями, чтобы своевременно реагировать на резкие изменения в поведении детей, их отношении к учебе и окружению. Дети и подростки, ставшие жертвами буллинга, часто страдают молча, опасаясь говорить о своих переживаниях. И это не должно оставаться без внимания взрослых, поскольку травля может сломать личность ребенка, навсегда изменить его жизнь. И это касается всех ее видов – физического, экономического, сексуального, информационного.

Кто, если не родители?

По результатам исследований, проведенных министерством образования и науки, 53% школьников хотя бы раз сталкивались с той или иной формой буллинга. Но только меньше половины из них рассказали об этом кому-то и обратились за помощью. Кроме того, участились случаи буллинга, который совершают несколько школьников. Поэтому МОН и внедрило практику анонимных сообщений о буллинге, чтобы помочь школьникам не оставаться с проблемой один на один. Воспользоваться этим есть возможность как у детей, так и у их родителей.

Объясним, как сообщить о случаях буллинга онлайн:

Зайдите на сайт АІКОМ и нажмите кнопку «Сообщить о буллинге». Зарегистрируйтесь или войдите в уже имеющийся аккаунт. Заполните краткую анкету. Заявление можно подавать анонимно (только для детей) или указать свои данные. Нажмите кнопку «Продолжить» и подтвердите заявление. Ознакомьтесь с рекомендациями относительно того, как реагировать на буллинг.

Можно ли разместить анонимную жалобу?

Если заявление создает ребенок, то он может:

не указывать информацию, которая может его идентифицировать, тогда заявление будет полностью анонимным;

указать личную информацию, что значительно облегчит школе и полиции решение конкретной ситуации.

Если заявление создают родители или другие законные представители ребенка, создать анонимное заявление невозможно.

Анонимные заявления могут рассматриваться только на уровне школы, но если вы чувствуете, что ситуация нуждается в привлечении представителей полиции, тогда лучше указать информацию, которая может помочь школе и полиции связаться с вами и эффективно решить ситуацию.

В анонимном заявлении достаточно только текстово описать имевшие место случаи буллинга. Если же заявление будет направлено в полицию, то могут потребоваться доказательства или показания для подтверждения факта буллинга. Это необязательно, но облегчит процесс расследования.

Что происходит после того, как заявление отправлено?

Отправленное заявление получает директор школы и в течение суток должен отреагировать на обращение: созвать специальную комиссию, где будет обсужден этот случай и определены дальнейшие действия сторон буллинга в классе, где произошел такой случай.

В случае необходимости могут быть привлечены социальные работники, представители полиции и другие службы, которые должны помочь решить ситуацию в соответствии с установленным порядком и законом Украины.

Могут ли одноклассники узнать, кто сообщил о буллинге?

Нет, заявление могут видеть только директор школы и полицейские. Работники школы и полиции будут действовать только в интересах ребенка, поэтому без необходимости имя или любую другую личную информацию никто не будет сообщать другим.

Что делать, если кто-то стал свидетелем буллинга, но не является его жертвой?

В таком случае можно самостоятельно сообщить о том, что кто-то подвергается буллингу в школе, и ознакомиться с материалами по реагированию на буллинг. Сделать это можно также анонимно или указать свое имя.

Наказания не соответствуют опасности

По мнению образовательного омбудсмена Надежды Лещик, улучшить ситуацию по борьбе с буллингом помогли бы более жесткие меры наказания. Ведь на сегодняшний день, согласно статье 1734 КУоАП, ответственность за травлю настает с 16 лет. Но несут ее до достижения совершеннолетия виновника родители в виде штрафов от 850 до 3400 гривен. И только в том случае, когда случай буллинга будет доказан.

Надежда Лещик предлагает увеличить сумму штрафа до 10 тысяч гривен, чтобы наказание было более действенным. А также считает необходимым продлить срок рассмотрения дел о буллинге в суде до одного года.

Учителя тоже могут «не замечать» проблем, с которыми сталкиваются жертвы буллинга, поскольку за это им грозит только штраф, краткосрочные исправительные работы или отчисления до 20% от заработка. Видимо, изменения в законодательство действительно актуальны, поскольку нельзя позволять игнорировать случаи травли детей.

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Фото иллюстративное, nokta.md