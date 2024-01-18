Что делать, если над ребенком издеваются в школе

День добрый. Наша семья находилась за границей, когда вернулись и дети пошли в новую школу, столкнулись с буллингом со стороны одноклассников. Учителя и администрация школы ничего действенного не делают. Посоветуйте, что лучше: бороться за свои права или сменить школу? И можно ли это сделать в учебном году?

Обязательно нужно написать заявление на имя директора школы и привести факты, указывающие на признаки буллинга – дата, время и подробное описание событий. Только факты – без оценок и обвинений.

Важно, чтобы заявление было составлено в соответствии со статьей 5 Закона Украины «Об обращениях граждан». Если вы составите заявление неправильно – вам могут отказать в его принятии по формальным признакам. Можно отправить заявление заказным письмом с описанием и уведомлением о вручении. Либо лично предоставить один экземпляр заявления в школу, а оставить копию заявления с отметкой о регистрации.

На основании заявления, согласно Приказу МОН № 646 от 28.12.2019 г., директор должен немедленно созвать постоянно действующую комиссию по противодействию буллингу, создаваемую в начале каждого учебного года, и рассмотреть ваше заявление.

Также в течение суток с момента получения заявления директор должен сообщить полиции, которая составляет админпротокол, проводит расследование и открывает производство в случае подтверждения факта буллинга. Вы должны также помнить, что непредоставление ответа на ваше обращение в течение 30 календарных дней (в некоторых случаях 45 дней), наступает административная ответственность и вы можете смело идти в суд с исковым заявлением и потребовать наложения взыскания на администрацию школы.