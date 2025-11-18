Ключевые моменты:

Суд Одессы смягчил Борисову ограничения передвижения.

Причина: медицинские процедуры и встречи с адвокатами за пределами города.

Вопрос о снятии электронного браслета для лечения суд рассмотрит отдельно.

Суд разрешил экс-военкому передвижение по области

Приморский районный суд Одессы принял решение разрешить бывшему военному комиссару Одесской области Евгению Борисову свободно перемещаться по всей Одесской области. Речь идёт о деле, связанном с препятствованием деятельности ВСУ. Об этом сообщает «Суспільне».

Адвокаты настаивали, что Борисову требуется регулярно встречаться со своей юридической командой, часть которой работает за пределами Одессы. Кроме того, по словам защитника Александра Маковецкого, подзащитный проходит медицинские обследования, такие как томография, а электронный браслет мешает врачам проводить процедуры. Адвокат просил суд снять браслет, но этот вопрос пока оставили на рассмотрение следующих заседаний.

Какие дела Борисова рассматривают суды

В Одессе продолжают рассматривать два основных дела Борисова:

по обвинению в самовольном оставлении места службы ,

, по препятствованию работе ВСУ и других военных формирований.

Заседания по делу о самовольном оставлении службы идут с 3 октября и неоднократно переносились. Прокуратура настаивает на содержании Борисова под стражей либо на огромном залоге — до 300 млн гривен.

