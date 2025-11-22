Ключевые моменты

Новый учебник по украинскому языку для 5 класса вызвал критику учителей и родителей.

Его называют слишком тяжелым, неудобным и перегруженным лишними текстами вместо объяснения правил.

В пособии есть спорные и недопустимые для школьников материалы.

В ряде школ Одесщины учителя решили отказаться от этого учебника и вернуться к другому пособию.

Личное впечатление об учебнике: тяжелый, громоздкий, неудобный

Сначала я решила составить собственное впечатление об этом учебном пособии. Ведь в школе я очень любила тогдашние учебники — маленькие, легкие книжечки в мягких обложках с разнообразными украинскими орнаментами.

Творение Нины Голуб и Елены Горошкиной шокировало. Огромная книга в твердой обложке, весом более килограмма, которую ученик должен ежедневно носить в школу. А если шесть уроков, то нужно взять еще пять учебников, воду, еду, сменную обувь. Такое себе фитнес-тренирование только за счет обязательных вещей.

Первой моей мыслью было: что же можно написать для пятиклассников на 250 страницах? Какие правила так подробно объяснить и о чем вообще рассказать?

О чем учебник: цитаты и задания, которые возмущают родителей

Оказалось, что правил украинского языка в нем почти нет, хотя учебник именно по языку. Зато очень много разных текстов, довольно спорных по содержанию и написанных сложными предложениями со словами, которые трудно воспринимаются ребенком 11–12 лет.

Приведу несколько примеров:

«— Папа, — спросила Матильда, — а не мог бы ты купить мне книжку?

— Книжку? — переспросил он. — Зачем тебе какая-то дурацкая книжка?

— Чтобы читать, папа.

— А чем плох телик, ради всех святых? У нас отличный телик с двадцатидюймовым экраном, а тебе вздумалось книжки. Что-то ты портишься, девочка!»

Считаете ли вы такой диалог уместным в учебнике?

— Книжку? — переспросил он. — Зачем тебе какая-то дурацкая книжка? — Чтобы читать, папа. — А чем плох телик, ради всех святых? У нас отличный телик с двадцатидюймовым экраном, а тебе вздумалось книжки. Что-то ты портишься, девочка!» Считаете ли вы такой диалог уместным в учебнике? Всемирный океан в учебнике называют «крупнейшей развлекательной площадкой». Откуда взялось такое определение? Особенно учитывая глобальные проблемы океана.

Учебник советует присматриваться к одноклассникам, чтобы они не оказались «хитрыми манипуляторами», и учит, как «выводить их на чистую воду».

Неужели так строятся нормальные отношения между учениками 5-го класса?

Неужели так строятся нормальные отношения между учениками 5-го класса? В учебнике обучают, как правильно писать смс-сообщения. Тогда как детские психологи бьют тревогу и советуют ограничивать гаджеты.

Украинские авторы цитируются мало, много — иностранных. Поэтому восприятие украинского языка через творчество украинских писателей не происходит.

Иногда цитирование некорректно. Например, ученикам задают вопрос: «Почему Альберт Эйнштейн считал человека с большими мечтами могущественнее человека с большими знаниями?». На самом деле существует другой перевод слов ученого: «Большие знания открывают путь к большим мечтам». Согласитесь, это совершенно разный смысл.

Мнение педагогов и родителей о новом учебнике

Об этом говорили педагоги Доброславского лицея, куда мы пришли обсудить эту книгу. Экспериментальные учебники действительно имеют право на существование. Но если эксперимент оказался неудачным, это не должно мешать ученикам качественно усваивать школьную программу.

Лариса, преподавательница украинского языка и литературы Доброславского лицея, работает уже более 40 лет:

— В 2022 году из-за войны мы вовремя не получили учебники. Немного позже, в 2023 году, учебные заведения получили учебник Нины Голуб и Елены Горошкиной. До этого мы работали по программе Виктора Заболотного и учебнику Александра Авраменко. Минобразования, согласно закону, дает нам право выбирать из рекомендованных программ и учебников.

— Мы, филологи, собрались и пришли к выводу, что нельзя один год обучать детей по одной программе, а потом — по другой. Чтобы знания были качественными, должна быть последовательность и система. Поэтому мы выбрали другой учебник — Авраменко.

У этого учебника есть еще одно большое преимущество: его автор составлял задания для национального мультипредметного теста (НМТ). Поэтому, работая по нему, мы шаг за шагом готовим детей к НМТ.

Что касается учебника Голуб и Горошкиной, он полностью ориентирован на работу только с текстами. А дети любят интерактивность, творчество, интересные задания. Всего этого в пособии нет. Он сложен для восприятия. Поэтому детям будет неинтересно изучать украинский язык по такому сценарию.

Инна, мать ученицы 5-го класса:

— Я сама училась в школе и хорошо помню, что правильно выученное правило позволяет в дальнейшем не допускать ошибок. В учебнике Голуб и Горошкиной правил очень мало. У Авраменко они изложены так, что можно быстро понять и запомнить. Для ребенка это крайне важно.

Я дома контролирую, как ребенок усвоил новый материал. И довольна учебным процессом. Поддерживаю выбор учителей, которые предпочли проверенный и качественный учебник. От добра добра не ищут.

Деньги на ветер: зачем печатали ненужный учебник

В библиотеке Доброславского лицея есть разные учебники. Новый, скорее всего, так и будет лежать на полках, ведь его недостатки не помогут детям хорошо освоить украинский язык. Поэтому возникает закономерный вопрос: зачем печатать то, что не работает и не приносит пользы? Зачем тратить на это государственные деньги? Тем более тираж даже не указан, и невозможно подсчитать, сколько на это ушло средств.

Читайте также:

Анонсное изображение — коллаж, созданный с помощью искусственного интеллекта