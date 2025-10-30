Ключевые моменты
- Во Фонтанской громаде стартовала реконструкция Крыжановского лицея — одного из крупнейших образовательных объектов региона.
- Работы начались после более чем полугода согласований, экспертиз и тендеров.
- Проект предусматривает обустройство укрытия, спортивного и актового залов, а также обновление учебных помещений.
- Модернизация продолжается и в школах Фонтанки, Новой Дофиновки, Крыжановки и Александровки.
- Новое оборудование, мультимедийные системы и техника уже установлены во время летних каникул.
Сложный путь к старту работ
О начале работ сообщил глава громады Андрей Серебрий. Он подчеркнул, что старт реконструкции — результат более чем полугода настойчивой командной работы, в ходе которой пришлось преодолеть многочисленные бюрократические и технические барьеры.
«За шесть месяцев мы прошли десятки согласований, экспертиз и тендеров. Было сложно, но мы действовали и достигли цели. Благодарю всех, кто был рядом — коллег, депутатов, родителей, директора и каждого жителя громады», — отметил Серебрий.
По словам главы громады, реализация проекта потребовала корректировок из-за изменений строительных норм, проведения нескольких тендеров, повторных экспертиз и согласований с управлением культуры, поскольку лицей расположен в охранной зоне.
Заместитель главы Фонтанского поселкового совета Евгений Фатенков подчеркнул значение этого события для громады и команды:
«Для нас это двойное событие, ведь только те, кто внутри процесса, понимают, сколько сил и времени это стоило. Впереди еще много работы, но мы уверенно идем к финишу».
Что изменится в лицее
Реконструкция предусматривает обустройство современного укрытия, спортивного и актового залов, а также обновление учебных пространств в соответствии с новыми образовательными стандартами.
Работа по модернизации школ громады не ограничивается только Крыжановкой. Депутат Дмитрий Ковбасюк сообщил, что во время летних каникул активно обновляется материально-техническая база других учебных заведений громады:
- новые мультимедийные системы получили школы в Фонтанке, Новой Дофиновке, Крыжановке и Александровке;
- в гимназии Новой Дофиновки установлено новое кухонное оборудование;
- в Александровском лицее — овощерезку;
- классы НУШ в Фонтанском лицее пополнились новым принтером и телевизором для образовательных и патриотических видео.
«Эти шаги позволяют улучшать условия для обучения и создавать современную образовательную среду уже сегодня — даже в период каникул», — добавил Ковбасюк.
