Ключевые моменты

Во Фонтанской громаде стартовала реконструкция Крыжановского лицея — одного из крупнейших образовательных объектов региона.

Работы начались после более чем полугода согласований, экспертиз и тендеров.

Проект предусматривает обустройство укрытия, спортивного и актового залов, а также обновление учебных помещений.

Модернизация продолжается и в школах Фонтанки, Новой Дофиновки, Крыжановки и Александровки.

Новое оборудование, мультимедийные системы и техника уже установлены во время летних каникул.

Сложный путь к старту работ

О начале работ сообщил глава громады Андрей Серебрий. Он подчеркнул, что старт реконструкции — результат более чем полугода настойчивой командной работы, в ходе которой пришлось преодолеть многочисленные бюрократические и технические барьеры.

«За шесть месяцев мы прошли десятки согласований, экспертиз и тендеров. Было сложно, но мы действовали и достигли цели. Благодарю всех, кто был рядом — коллег, депутатов, родителей, директора и каждого жителя громады», — отметил Серебрий.

По словам главы громады, реализация проекта потребовала корректировок из-за изменений строительных норм, проведения нескольких тендеров, повторных экспертиз и согласований с управлением культуры, поскольку лицей расположен в охранной зоне.

Заместитель главы Фонтанского поселкового совета Евгений Фатенков подчеркнул значение этого события для громады и команды:

«Для нас это двойное событие, ведь только те, кто внутри процесса, понимают, сколько сил и времени это стоило. Впереди еще много работы, но мы уверенно идем к финишу».

Что изменится в лицее

Реконструкция предусматривает обустройство современного укрытия, спортивного и актового залов, а также обновление учебных пространств в соответствии с новыми образовательными стандартами.

Работа по модернизации школ громады не ограничивается только Крыжановкой. Депутат Дмитрий Ковбасюк сообщил, что во время летних каникул активно обновляется материально-техническая база других учебных заведений громады:

новые мультимедийные системы получили школы в Фонтанке, Новой Дофиновке, Крыжановке и Александровке;

в гимназии Новой Дофиновки установлено новое кухонное оборудование;

в Александровском лицее — овощерезку;

классы НУШ в Фонтанском лицее пополнились новым принтером и телевизором для образовательных и патриотических видео.

«Эти шаги позволяют улучшать условия для обучения и создавать современную образовательную среду уже сегодня — даже в период каникул», — добавил Ковбасюк.

