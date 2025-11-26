Ключевые моменты:

Морская часть коллектора находится в критическом состоянии и требует срочного восстановления.

Из-за аварии сброс стоков в настоящее время невозможен, что несет экологические риски.

Работы выполняются с помощью специальной техники и водолазов.

Капремонт Новоаркадийского коллектора в Одессе

В Одессе продолжается капитальный ремонт магистрального Новоаркадийского коллектора, который является ключевым элементом системы водоотведения и защиты города от подтопления во время ливней. По заказу Управления капитального строительства горсовета работы вышли на завершающий этап — восстановление морской части коллектора.

Подводный участок находится в крайне неудовлетворительном состоянии: коррозия, абразивный износ и многочисленные отверстия привели к аварийному сбросу стоков уже в 8 метрах от берега. Из-за этого нормальный отвод воды остановлен, что создает риск загрязнения пляжей и подмывания фундаментов зданий.

Проект капремонта предусматривает санацию — прокладку нового трубопровода внутри старой трубы, восстановление колодца и ремонт выпускной части. Поскольку коллектор находится в акватории Черного моря, для работ привлекают водолазов, специальную технику и оборудование.

Сборка подводного трубопровода происходит на берегу по технологии электродиффузионной сварки. Затем конструкцию плавучим методом доставят в море и заведут в старый коллектор. Оголовок нового выпуска погрузят на проектную глубину, зафиксируют и засыпят щебнем для стабильности. Дополнительно смонтируют восемь пригрузочных блоков.

На сегодняшний день на берегу уже отремонтировано 38 метров трубопровода: старая труба расчищена, смонтирована новая, промежуток между ними заполнен бетоном. Работы продолжаются на участке у уреза воды.

