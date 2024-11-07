Как анонимно сообщить о буллинге в школе: новая функция Минобразования

Куда анонимно сообщить о буллинге в школе?

Сообщить о случаях буллинга можно на сайте образовательного менеджмента АИКОМ (aikom.iea.gov.ua). Ученикам и школьникам заявление позволяют подавать анонимно или указать свои данные. Если это делают родители или законные представители, анонимный формат не доступен. В случае привлечения полиции могут понадобиться доказательства или показания для подтверждения факта буллинга.

Зарегистрируйтесь на сайте АИКОМ или войдите в имеющийся аккаунт. Найдите на главной странице красную кнопку «Сообщить о буллинге» и нажмите. Заполните анкету, ответьте на некоторые вопросы. Нажмите кнопку «Продолжить» и подтвердите заявление. Ознакомьтесь с рекомендациями относительно того, как реагировать на буллинг.

Что будет дальше?

Данные будут переданы директору образовательного учреждения образования, который должен отреагировать на заявление о буллинге. Если этого не произойдет, через 24 часа будет задействован предусмотренный действующим законодательством алгоритм реагирования на буллинг.

Если ребенок опасается реакции одноклассников или «мести», можно воспользоваться анонимным сообщением через чат-бот — @ProtyBullyingBot. Он доступен для жертв буллинга, свидетелей, нападающих или взрослых.

Также вы можете позвонить на круглосуточную линию по противодействию буллингу — 116-111.

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