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Как анонимно сообщить о буллинге в школе: новая функция Минобразования

Как анонимно сообщить о буллинге в школе: новая функция Минобразования

Министерство образования запустило анонимную функцию быстрого реагирования на буллинг в школах. Дети и родители могут сообщать о случаях буллинга с помощью анонимной электронной формы. После чего глава учебного заведения или полиция обязаны решить ситуацию.

Куда анонимно сообщить о буллинге в школе?

Сообщить о случаях буллинга можно на сайте образовательного менеджмента АИКОМ (aikom.iea.gov.ua). Ученикам и школьникам заявление позволяют подавать анонимно или указать свои данные. Если это делают родители или законные представители, анонимный формат не доступен. В случае привлечения полиции могут понадобиться доказательства или показания для подтверждения факта буллинга.

  1. Зарегистрируйтесь на сайте АИКОМ или войдите в имеющийся аккаунт.
  2. Найдите на главной странице красную кнопку «Сообщить о буллинге» и нажмите.
  3. Заполните анкету, ответьте на некоторые вопросы.
  4. Нажмите кнопку «Продолжить» и подтвердите заявление.
  5. Ознакомьтесь с рекомендациями относительно того, как реагировать на буллинг.

Что будет дальше?

Данные будут переданы директору образовательного учреждения образования, который должен отреагировать на заявление о буллинге. Если этого не произойдет, через 24 часа будет задействован предусмотренный действующим законодательством алгоритм реагирования на буллинг.

Если ребенок опасается реакции одноклассников или «мести», можно воспользоваться анонимным сообщением через чат-бот — @ProtyBullyingBot. Он доступен для жертв буллинга, свидетелей, нападающих или взрослых.

Также вы можете позвонить на круглосуточную линию по противодействию буллингу — 116-111.

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Фото аватара
Анастасия Епурь ПРОФИЛЬ
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