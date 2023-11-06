Буллинг и травля в одесских школах: как им противодействуют

Травля является распространенной проблемой в школьной среде. О том, как противостоять буллингу родителям, учителям и детям, «Одесской жизни» рассказали психологи коммунального учреждения «Одесский центр профессионального развития педагогических работников» Светлана Великая и Ольга Кобзарева.
Ярким примером буллинга является недавний случай в Одесской области, когда ребята жестоко поиздевались над сверстником в туалете.
Что такое буллинг и каким он бывает
Буллинг — это систематическое, умышленное психологическое или физическое насилие над лицом со стороны другого лица или группы лиц, имеющее серьезные последствия для жертвы. Буллинг в школах бывает нескольких типов:
- физический — избиение, толкание, повреждение личных вещей;
- вербальный — оскорбительные комментарии, насмешки, угрозы, унижения;
- социальный (реляционный) — попытки изолировать жертву от социальных групп, распространение ложных слухов;
- психологический — игры, направленные на запугивание или принуждение;
- кибербуллинг — агрессивное поведение в интернете, оскорбительные сообщения в социальных сетях, электронные письма.
Как распознать буллинг и что делать
Чтобы распознать буллинг, важно быть внимательным к изменениям в поведении или эмоциональном состоянии ребенка. Он может быть отстраненным, потерять интерес к учебе, иметь проблемы со сном или аппетитом. Если вы считаете, что вашего ребенка обижают учителя или одноклассники, вот что можно сделать:
- Общайтесь с ребенком. Если он почувствует вашу поддержку, то сможет рассказать, что происходит в его жизни, поделиться эмоциями;
- Обратитесь к администрации школы. Расскажите о проблеме и узнайте, какие меры будут приняты;
- Отведите ребенка на консультацию с психологом, если он испытывает стресс или травму из-за обид.
Некоторые школы предлагают программы, направленные на противодействие буллингу и оскорблениям. Участие в них может быть полезным как для ребенка, так и для родителей.
Учебные заведения Одессы целенаправленно работают в направлении противодействия различным видам буллинга: проводят тематические недели правовых знаний, воспитательные часы, беседы и дискуссии с классным руководителем, психологом или социальным работником, тренинги и часы открытых мыслей, кинолектории и т.д.
Если ваш ребенок — агрессор
Если родители узнали, что их ребенок является инициатором или участником буллинга, эксперты советуют делать следующее:
- в спокойном разговоре попробуйте узнать причину такого поведения. Часто дети не понимают последствий своих действий или подражают поведению других;
- если проблема возникла в школе, сообщите об этом учителю или директору — они должны принять меры;
- пообщайтесь с родителями другого ребенка. Попробуйте вместе найти решение, хотя это может быть сложно;
- привлеките специалистов. Обратитесь к психологу или социальному работнику — они могут помочь ребенку разобраться в своих чувствах и поведении;
- объясните ребенку, почему буллинг — это плохо, и какие последствия может иметь такое поведение для других. Учите ребенка толерантности и уважению к другим;
- помогите ребенку найти конструктивные способы выразить свои чувства и дать выход агрессии, например, через спорт или творчество;
- следите за поведением ребенка, чтобы убедиться, что проблема буллинга не возвращается.
Иногда буллеры выбирают своей жертвой учителя: оскорбляют, запугивают или дискредитируют педагога в вербальных насмешках и физических действиях. Важно, чтобы школы признавали такие ситуации и реагировали на них, защищая своих педагогов и создавая здоровую учебную среду.
Что делать если стал свидетелем или жертвой буллинга
Звони на Национальную детскую горячую линию противодействия буллингу:
- 0 (800) 500-225 — со стационарных телефонов;
- 116-111 — с мобильных.
Все звонки бесплатные и конфиденциальные.
Четыре совета для родителей:
- Общайтесь с ребенком — расспрашивайте о его дне, друзьях, возможных проблемах в школе.
- Научите ребенка самоуважению — человек, который уважает себя, вероятно, не станет жертвой или буллером.
- Будьте примером — показывайте, как вести себя с людьми с уважением и без агрессии.
- Сотрудничайте со школой — посещайте родительские собрания, общайтесь с учителями.
Четыре совета для детей:
- Рассказывайте родителям или учителям о своих проблемах, особенно если вас обижают или вы стали свидетелем буллинга.
- Старайтесь избегать ситуаций, где возможен буллинг.
- Найдите друзей, которые будут поддерживать вас и смогут защитить от оскорблений.
- Развивайте умение коммуникации — старайтесь решать конфликты словами, а не насилием.