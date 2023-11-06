Буллинг и травля в одесских школах: как им противодействуют

Ярким примером буллинга является недавний случай в Одесской области, когда ребята жестоко поиздевались над сверстником в туалете.

Что такое буллинг и каким он бывает

Буллинг — это систематическое, умышленное психологическое или физическое насилие над лицом со стороны другого лица или группы лиц, имеющее серьезные последствия для жертвы. Буллинг в школах бывает нескольких типов:

физический — избиение, толкание, повреждение личных вещей;

вербальный — оскорбительные комментарии, насмешки, угрозы, унижения;

социальный (реляционный) — попытки изолировать жертву от социальных групп, распространение ложных слухов;

психологический — игры, направленные на запугивание или принуждение;

кибербуллинг — агрессивное поведение в интернете, оскорбительные сообщения в социальных сетях, электронные письма.

Как распознать буллинг и что делать

Чтобы распознать буллинг, важно быть внимательным к изменениям в поведении или эмоциональном состоянии ребенка. Он может быть отстраненным, потерять интерес к учебе, иметь проблемы со сном или аппетитом. Если вы считаете, что вашего ребенка обижают учителя или одноклассники, вот что можно сделать:

Общайтесь с ребенком. Если он почувствует вашу поддержку, то сможет рассказать, что происходит в его жизни, поделиться эмоциями;

Обратитесь к администрации школы. Расскажите о проблеме и узнайте, какие меры будут приняты;

Отведите ребенка на консультацию с психологом , если он испытывает стресс или травму из-за обид.

Некоторые школы предлагают программы, направленные на противодействие буллингу и оскорблениям. Участие в них может быть полезным как для ребенка, так и для родителей.

Учебные заведения Одессы целенаправленно работают в направлении противодействия различным видам буллинга: проводят тематические недели правовых знаний, воспитательные часы, беседы и дискуссии с классным руководителем, психологом или социальным работником, тренинги и часы открытых мыслей, кинолектории и т.д.

Если ваш ребенок — агрессор

Если родители узнали, что их ребенок является инициатором или участником буллинга, эксперты советуют делать следующее:

в спокойном разговоре попробуйте узнать причину такого поведения. Часто дети не понимают последствий своих действий или подражают поведению других;

если проблема возникла в школе, сообщите об этом учителю или директору — они должны принять меры;

пообщайтесь с родителями другого ребенка. Попробуйте вместе найти решение, хотя это может быть сложно;

привлеките специалистов. Обратитесь к психологу или социальному работнику — они могут помочь ребенку разобраться в своих чувствах и поведении;

объясните ребенку, почему буллинг — это плохо, и какие последствия может иметь такое поведение для других. Учите ребенка толерантности и уважению к другим;

помогите ребенку найти конструктивные способы выразить свои чувства и дать выход агрессии, например, через спорт или творчество;

следите за поведением ребенка, чтобы убедиться, что проблема буллинга не возвращается.

Иногда буллеры выбирают своей жертвой учителя: оскорбляют, запугивают или дискредитируют педагога в вербальных насмешках и физических действиях. Важно, чтобы школы признавали такие ситуации и реагировали на них, защищая своих педагогов и создавая здоровую учебную среду.

Что делать если стал свидетелем или жертвой буллинга

Звони на Национальную детскую горячую линию противодействия буллингу:

0 (800) 500-225 — со стационарных телефонов;

116-111 — с мобильных.

Все звонки бесплатные и конфиденциальные.

Четыре совета для родителей:

Общайтесь с ребенком — расспрашивайте о его дне, друзьях, возможных проблемах в школе.

Научите ребенка самоуважению — человек, который уважает себя, вероятно, не станет жертвой или буллером.

Будьте примером — показывайте, как вести себя с людьми с уважением и без агрессии.

Сотрудничайте со школой — посещайте родительские собрания, общайтесь с учителями.

Четыре совета для детей:

Рассказывайте родителям или учителям о своих проблемах, особенно если вас обижают или вы стали свидетелем буллинга.

Старайтесь избегать ситуаций, где возможен буллинг.

Найдите друзей, которые будут поддерживать вас и смогут защитить от оскорблений.

Развивайте умение коммуникации — старайтесь решать конфликты словами, а не насилием.