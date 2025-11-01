Ключевые моменты:
- В одном из лицеев Одессы во время урока произошла драка между восьмиклассницами.
- Пострадавшая девочка получила травмы головы, шеи и живота и была госпитализирована.
- На мать напавшей школьницы составлен админпротокол по ст. 184 КУоАП.
- Женщине грозит предупреждение или штраф до 1700 грн.
Как сообщили сегодня в областном управлении полиции, драка одноклассниц случилась на прошлой неделе в одном из лицеев в Киевском районе Одессы. О ней правоохранителям сообщило руководство учебного заведения.
Расследовавшие инцидент ювенальные полицейские установили, что ранее 13-летние одноклассницы дружили, а в последнее время перестали общаться. И на уроке одной девочке показалось, что другая снимает ее на мобильный телефон, из-за чего она, несмотря на присутствие учительницы и других учеников в классе, стала избивать последнюю.
Пострадавшую девочку с травмами головы, шеи и живота доставили на скорой в больницу, где она несколько дней проходила лечение.
В отношении матери девушки, начавшей драку, полицейские составили протокол по ч. 1 ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Ею квалифицируется уклонение родителей или заменяющих их от выполнения предусмотренных законодательством обязанностей по обеспечению необходимых условий жизни, обучению и воспитанию малолетних и/или несовершеннолетних детей. Женщине грозит предупреждение или наложение штрафа в сумме до 1700 грн.
Ранее семьи обеих девочек в поле зрения правоохранителей не попадали. С обеими сторонами конфликта полицейские провели профилактические беседы.
