Ключевые моменты:

В Одессе в зале Одесского отделения Национального союза художников Украины открылась большая выставка к Дню художника;

Среди участников – Марина Гайдамака, Вадим Рудый, Сергей Савченко и другие известные художники;

Картины объединили темы войны, жизни, красоты, света и человечности.

Выставка собрала под одной крышей работы многих наших одесских мастеров – известных и молодых, классиков и экспериментаторов. Среди участников – Марина Гайдамака, Вадим Рудой, Сергей Савченко и многие другие талантливые художники, чьи имена ассоциируются с одесской школой живописи, ее колоритом и свободой творчества.

Работы очень разные: в каждой – собственный ритм, настроение, цвет, способ разговора со зрителем. Но все они сотканы из жизни, из того, что вокруг нас и внутри нас.

Есть полотна, где звучит тема войны – сдержанно, без пафоса, но искренне и болезненно. Чувствуется горечь утрат, тревога, но и сила духа, способность выстоять. Есть произведения, полные света – цветами, морем, людьми, которые не утратили улыбку. Есть красота, которая лечит, есть нежность, возвращающая веру в добро.

Некоторые работы напоминают исповедь, другие – словно дыхание ветра у моря, легкое и едва уловимое, но такое настоящее. Здесь встречаются реальность и мечта, боль и радость, воспоминание и надежда. И все это – части большого одесского художественного сердца, которое продолжает биться даже в самые тревожные дни.

Одесская школа живописи всегда славилась искренностью, теплом, тонким юмором и любовью к жизни. И эта выставка – лучшее подтверждение того, что наши художники остаются верны себе. Они создают не только картины – они создают атмосферу, в которой хочется жить.

Как отметили во время открытия выставки, День художника в Одессе – это день благодарности тем, кто не молчит, когда тяжело, кто видит красоту даже сквозь слезы, кто дает другим почувствовать, что мир – несмотря ни на что – остается живым, цветным и полным смысла.

Фото автора