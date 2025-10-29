Месяц назад здесь была пустыня

В начале октября выпало 80–100 миллиметров осадков — и этого оказалось достаточно, чтобы пробудить подземные источники, которые способствуют наполнению водоема живительной влагой. Ведь дождевая вода, стекая с поверхности земли и просачиваясь в грунт, попадает в подземные воды. Поэтому каждый день уровень воды поднимается на 20–30 сантиметров.

Этому способствуют и три сотни когда-то заиленных источников, найденных и расчищенных энтузиастами на обоих берегах реки, которые издавна вместе с талыми водами и ливнями обеспечивали Кодыме водный режим.

Житель села Ясеново Второе, член союза рыбаков общественного объединения «Кодыма» Михаил Паровик, огород которого упирается в реку, рассказал, что вода уже поднялась более чем на метр. Еще немного — и дойдет до весеннего уровня.

А еще месяц назад он с отчаянием показывал пересохшее русло Кодымы, напоминавшее пустынный пейзаж. Теперь можно спокойно рыбачить на реке, любуясь голубой гладью прадавней реки-кормилицы.

Оживление водоема — радость для рыбаков

Ближе к декабрю рыбаки планируют вновь выпустить в реку более тонны малька промысловых видов рыбы, что будет способствовать оживлению водоема, очищению его от водорослей и порадует не одну сотню любителей рыбалки.

Также местные энтузиасты, заботясь о сохранении и восстановлении родной Кодымы, продолжат наполнять и оберегать речные рыбные богатства от браконьеров. За последнее десятилетие благодаря их природоохранным мерам ихтиофауны стало значительно больше.

И многим рыбакам-любителям удается поймать на спиннинг десятикилограммовых сазанов, толстолобиков, немаленьких щук и судаков. А однажды на крючок гвоздавского рыбака попал даже рекордный сом весом около 20 килограммов.

Реку нужно чистить, чтобы спасти

Однако проблема пересыхания Кодымы тревожит сердца жителей прибрежных сел. Недавно в селе Ясеново Второе эту наболевшую экологическую тему и рациональное использование речной воды для полива полей бурно обсуждали члены рыболовных сообществ, владельцы прудов и аграрии.

Каждая сторона осталась при своем мнении, но неоспоримым фактом является то, что заиленную и варварски распаханную реку необходимо чистить, чтобы спасти. Тем более, что глобальные изменения климата вынудят всех, а не только отдельных агропроизводителей, внедрять мелиорацию для повышения урожайности.

Фермер Анатолий Артеменко, который активно использует воды Кодымы для орошения своих рисовых и кукурузных полей, планирует вложить несколько миллионов гривен в разработку проекта расчистки реки Кодымы для восстановления гидрологического режима и улучшения ее санитарного состояния, с перспективой привлечения государственных и грантовых средств для выполнения необходимых работ.

