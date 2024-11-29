В Одесской области ветврач собственноручно зарыбляет реку и патрулирует ее с товарищами

Вячеслав Жигайло с села Ясеново Второе Зеленогорской громады с детства пристрастился к рыбалке. Первого карася подцепил на крючок где-то в года четыре. Самым большим трофеем, которым гордится, был карп на 28 килограммов и несколько сомов по девять-десять килограммов весом.

Свою жизнь рыбак не представляет без плеса родной реки Кодымы. Теперь, будучи членом местного объединения рыбаков «Ясеновская родина», мужчина ежегодно зарыбляет реку своего детства промышленными видами рыбы и защищает водоем от браконьеров. Еще он заядлый охотник.

Раньше улов даже на телегах перевозили

— Мой двоюродный дед Василий Сербин, его друзья Фома Крыжановский и Иван Лабуш славились на всю округу своим рыбацким счастьем, потому что никогда без улова не возвращались.

Большинство снастей изготавливали сами. Из рогоза мастерили китцы, из ивовой лозы — верши и раколовки, плели ятери, рыболовные сети, — рассказал Вячеслав. — Вечером деды с лодки ставили свои сети, а на рассвете «вытряхивали» рыбу. С собой всегда брали острогу, потому что в невод частенько попадались двухпудовые сомы или сазаны.

В послевоенные годы рыбы было так много, что когда колхозная артель забрасывала волока, то телег не хватало, чтобы пойманную рыбу в амбар перевезти. Также славилась Кодыма раками, которых ловили и корзинами (еще живыми) продавали на железнодорожной станции Заплазы или в Одессе. Мой родной дедушка-грек Трофан приторговывал вкусными вареными раками. Знал вкусные рецепты их приготовления.

Когда возле водоема возвели колхозные молочно-товарные фермы, а в полеводстве стали широко применять ядохимикаты и удобрения, то с дождями ядовитые вещества попадали в воду. Погибала рыба и раки.

Теперь другое дело — колхозного животноводства нет, а аграрии более экономно обрабатывают землю. Кодыма снова ожила — от Гвоздавки до Познанки, и предки только порадовались бы, как их потомки реку берегут!

Как оберегает природу «Ясеновская родина»

Уже в течение шести лет действует эта общественная организация рыбаков, объединив 176 местных любителей рыбалки и рыбаков из Балты, Подольска, Кривого Озера и других мест для сохранения и приумножения водных биоресурсов. Возглавляет ее Сергей Лазаренко.

Рыбаки уже закупили зарыбок карпа, толстолобика, белого амура, сома, щуки и судака более чем на полмиллиона гривен, заселив в Кодыму шесть тонн малька, сеголетка и более взрослые особи.

— До конца месяца планируем зарыбить реку еще двумя тоннами малька промышленных сортов рыбы. Впервые необходимые средства планируем выручить не из взносов, а с вылова и продажи уже товарного толстолобика и карпа. Еще заселим 370 килограммов малька судака, чтобы удовлетворить спортивный азарт любителей ловли хищника на спиннинг, которые уже скинулись по тысяче гривен. Зарибок покупаем в Черкасской и Винницкой областях. И с будущего облова каждый рыбак получит еще и свой пай от рыборазведения — по 30 килограммов рыбы, — рассказал Вячеслав Жигайло, — Ведь каждый из нас, кроме денежных взносов, дважды в год по суткам на лодках патрулировал реку, чтобы ее не разоряли любители легкой наживы и не вылавливали сетями все подряд.

Несмотря на то, что река зарыблена, рыбаки «Ясеновской родины», согласно закону об аквакультуре, позволяют любительский лов всем, кто пожелает. Один рыбак на удочку может поймать три килограмма карася и два трофейных карпа или толстолобика весом не менее трех кило. Щуку разрешается вылавливать только килограммовую и более.

Рыбак также рассказал, что в Кодыме выгуливаются толстолобики, белые амуры, карпы, сомы, окуни, щуки с судаками и караси. Есть лини, плотва, не редкость раки и вьюны.

Как охотника, его радует увеличение популяции водоплавающих уток. Украшением реки являются краснокнижные белые цапли, лебеди и другие пернатые. Несколько лет назад появились бобры, которые для строительства своих домиков срезают ивы. А вот ондатры, которые по вечерам громко хлопали по воде хвостами, почти исчезли. Наверное, какая-то инфекция погубила.

Беспокоит Вячеслава Жигайло то, что из-за запрета охоты из-за войны — хотя в некоторых областях частично разрешена — увеличилось количество диких хищников, которые могут существенно разредить стада парнокопытных.

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