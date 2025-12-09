Ключевые моменты:

125 тонн подсолнечного масла попали в Сухой лиман Одесской области.

Ущерб на миллиарды гривен.

Причина: ракетные атаки противника на припортовую инфраструктуру.

Последствия экосистемы: поверхностная пленка блокирует кислород и солнечный свет.

Враг обстреливает припортовую инфраструктуру

По информации Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа, 9 октября 2024 в результате атаки было зафиксировано значительное загрязнение водной акватории с оценкой убытков в 10,9 млрд гривен. В лиман вылилось более 125 тонн подсолнечного масла. Уже ровно через год – 9 октября 2025 года, произошло повторное повреждение того же объекта. В результате, новая утечка, которая оценена в убытках на сумму примерно 2,75 млрд гривен.

Добавим, что подсолнечное масло, попадая в акваторию моря или лимана, создает поверхностную пленку, блокирующую доступ кислорода к воде. Помимо этого, эта пленка препятствует проникновению солнечного света, необходимого для фотосинтеза фитопланктона и водорослей. Соответственно из-за недостатка кислорода погибают рыбы, моллюски и другие морские организмы. Также под влиянием волн и бактерий масло может полимеризоваться, образуя твердые сгустки и оседать на дне или на побережье. Все это сильно усложняет естественную очистку окружающей среды на долгие годы.

Напомним, на днях в больнице скончалась женщина, получившая 65% ожогов во время атаки дронами в Одессу 21 ноября.

Читайте также: Берег Одесской области разрушается: обрушенный склон в Черноморце нуждается во вмешательстве власти.