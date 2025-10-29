Ключевые моменты:

Этой ночью Россия запустила 126 ударных дронов. ПВО Украины уничтожила или подавила 93 беспилотника разных типов.

Силы обороны поразили объекты топливно-энергетического комплекса в России и Крыму: нефтебазы, НПЗ и ТЭЦ, где произошли мощные взрывы и пожары.

Украина отразила ночную атаку дронов и нанесла ответные удары

В ночь на 29 октября Россия применила 126 ударных беспилотников, большинство из которых — Shahed. По данным Воздушных сил, к утру украинская противовоздушная оборона сбила или подавила 93 дрона типов Shahed, Гербера и других.

Несмотря на успешную работу ПВО, 32 беспилотника достигли цели в десяти локациях на севере и востоке Украины.

Как сообщили в Минэнерго, удары по энергетике ночью были в Днепропетровской, Донецкой и Одесской областях. В некоторых регионах с 08:00 до 22:00 действуют графики отключений света.

В ответ Силы обороны Украины провели масштабную операцию по объектам топливно-энергетического комплекса РФ. По сообщениям местных жителей и российских Telegram-каналов, в нескольких регионах России и в оккупированном Крыму произошли сильные взрывы и пожары.

Среди пораженных объектов:

Симферопольская ТЭЦ (посёлок Грэсовский, Крым) — важный источник электро- и теплоснабжения города. После удара возможны перебои со светом и теплом.

Нефтебаза ATAN (посёлок Гвардейское, Крым) — объект хранения топлива. После попадания дрона в 06:26 вспыхнул мощный пожар.

Марийский НПЗ (Йошкар-Ола) — нефтеперерабатывающий завод, снабжающий регион топливом. Зафиксировано возгорание.

НПЗ «НС-Ойл» (Новоспаск, Ульяновская область) — предприятие, поставляющее топливо в Поволжье, получило повреждения.

Предприятие «Ставролен» (Буденновск, Ставропольский край) — крупный химзавод; повреждена энергетическая подстанция.

Бои и потери противника за сутки

По данным Генштаба ВСУ, за последние сутки на фронте произошло 148 боевых столкновений. Противник нанес 57 авиаударов, сбросил 113 управляемых авиабомб и осуществил 4518 обстрелов, включая 86 — из реактивных систем залпового огня.

Силы обороны Украины нанесли удары по шести районам сосредоточения живой силы и техники врага, а также уничтожили три артиллерийские системы.

Потери российских войск за сутки составили:

1150 человек личного состава,

4 танка,

3 бронемашины,

20 артиллерийских систем,

1 реактивная система залпового огня,

313 дронов,

79 единиц автомобильной техники,

2 спецмашины.