Ключевые моменты:
- 29 октября в Одессе – отключения света из-за плановых работ на электросетях.
- Бех элетроснабжения остались абоненты Южного, Северного и Центрального РЭС.
- Восстановить электроснабжение обещают до 17:00 — 20:00 часов.
Южный РЭС
Работы до 17:00:
- Академика Королева, 17-21/1,
- просп. Князя Ярослава Мудрого, 1В-11А
Работы до 20:00:
- Академика Королева, 85, 85/1, 85/2,
- Джерельная, 1, 8, 12, 13, 17, Ефремова Сергея, 34, 34А, 34Б, Зеленая Балка, 58, 73, 114, Иванова Игоря,2, Ивасюка Владимира, 1, 2, 5, 7, Комышева, 5, 5/7Б, Крутоярская, 8, 21, 28, 39, Славянская, 2/1, 4, 9, 14, 17а, Солнечная, 7, Сухолиманная, 3/33, 4а, 5, 16а, 29, 40, 43, 49, 51, Сухолиманская, 16/14, 22, 39, 42, 46/корп.2,49, Зеленая горка, 28, пер. Иванова, 1/1, 1/2, 3, 3А, 8, 14, пер. Каберне, 1/3, 4, пер. Свободы.
Центральный РЭС
Работы до 22:00:
- Бассейна, 4,
- Водопроводная, 1-11,
- Запорожская, 2-21,
- Прохоровская, 51-61,
- Хмельницкого Богдана, 23-33, 24-66,
- пер. 1-й, 2-й, 3-й Бассейный,
- пер. 1-й, 2-й Водопроводный,
- пер. Ватманский, 1-6
Работы до 19:00:
- Бажана, 58, 62/КОРП.2, 63/КОРП.1, 64А,
- Благовидовой Ольги 30, 30/2, 34, 37а, 40В,
- Квитковый, 6-21,
- Колонтаевская, 2, 8, 8/1, 9/11, 19, 21,
- Кутузакия Александра,
- Майстровая, 1-38,
- Южная,
- Платановая,
- Преображенская, 32,
- Радостная, 114, 116,
- Ризовская, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 28,
- Рихтера Святослава, 67-109,
- Розкидайловская, 16, 30,
- Садыковская,
- Ясиновского Академика, 12,16,
- пер. 1-й, 2-й Бузковый,
- пер. Бузковый, 2/корп.2,
- пер. Ковровый, 5,7,
- проезд Бузковый, 1-6.
Северный РЭС
Работы до 17:00:
- 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 6-я Садовая,
- Архитектора Нештурхи,
- Бардаха, 12,
- Вапняная, 1-47,
- Вапняное Селище, 4, 6, 7, 11, 12,
- Большая Садовая, 1-52,
- Винниченко Владимира, 26-49А,
- Витрогонова, 16-31,
- Глаубермана, 3, 2А, 11, 13, 15, 17, 2, 164,
- Гордиенко,
- Грина, 8-23,
- Донецкая, 1/1-25,
- Ивахненко Петра, 1-72,
- Керченская,
- Кишиневская, 2-24,
- Клепацкого Павла, 12, 17, 22,
- Котлеевская, 20,
- Коцюбинского, 1-21,
- Кошица Александра,
- Крашевского Юзефа,
- Капитана Кузнецова, 3-14,
- Лавкова, Листняна, 10б,
- Луценко Ивана, 1,1а,
- Мазепы Ивана,
- Малая Садовая, 1-22,
- Мариупольская,
- Матюшенко,
- Мациевской,
- Минаевская, 2-50,
- Болобочана, 19, 19а,
- Орлика Пилипа,
- Пасионарные, 1-26,
- Южная, 8,
- Похилая,
- Праведников мира, 2-78,
- Светлая, 1,
- Слободская, 1-44,
- Стельмаха, 2-44,
- Тихая, 2-52,
- Трусовская, 4Б-19Б,
- Украинской Леси, 10,12,20, 11,11А,
- Училищная, 26, 22,
- Хорошенко,
- Чайкова,
- Шептицкого, 1,3,5,
- Шполянская,
- Штилева,
- дорога Николаевская, 65,
- дорога Южная,
- пер. 1-й Вапняный, 1-11а,
- пер. 1-й , 2-й, 3-й Дунаевского,
- пер. 1-й, 3-й Керченский,
- пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й,6-й,7-й Наявный,
- пер. 1-й Юбилейный, 6,
- пер. 3-й Восточный, 11,
- пер. Дорошенко,
- Петра Гетьмана,
- пер. Квантовый, 1-27,
- пер. Любашовский, 1-19/корп.1,
- пер. Одесский, 3,3а,5,7,
- пер. Севастопольский, 2, 2б,4, 4а, 4б, 6, 18,
- пер. Ширяевский 21,28,
- просп. Князя Владимира Великого, 52,
- спуск Латвийский, 1-27,
- спуск Слободской, 27б,29.
Работы до 20:00:
- 1-я Пересыпская, 1,
- Четвертая, 1-36б,
- Авангардная, 1-31,
- Агрономическая,
- Ананиевская, 1-26А,
- Беляевская, 11,11а,11б,
- Высокая, 1-20,
- Дальняя, 1-23,
- Дорожная, 1-22,
- Ивахненко Петра,
- Листвяная, 1-13,
- Летняя, 1-41,
- Металлистов, 1-15,
- Мирная, 1-29,
- Неждановой,
- Обрывистая, 1-22,
- Озерная,
- Осенний, 1-12,
- Павлодарского,
- Профессора Коровицкого,
- Савранская, 1-28,
- Светлая, 1-14,
- Тарутинская, 12,13,11а,
- Узикова Станислава, 1-39,
- Украинская, 1-20,
- Хавкина,
- Шполянская,
- Ядовая, 58,
- пер. 1-й Пересыпский,
- пер. Ковыловый, 1-17,
- пер. Крыжановской,
- пер. Крушельницкой, 1,1А,2,3,5,5А,
- пер. Москеты,
- пер. Неждановой, 1-8,
- пер. Атаманского Ионы, 1-15,
- пер. Савранский, 5,9,
- пер. Станишевской Марии,
- пер. Сумский, 2-28,
- пер. Шахтинский,
- пер. Шебелинский, 1-16,
- спуск 2-й Пересыпский, 1-23,
- спуск Слободской, 27б, 29.
