Ключевые моменты:

  • 29 октября в Одессе – отключения света из-за плановых работ на электросетях.
  • Бех элетроснабжения остались абоненты Южного, Северного и Центрального РЭС.
  • Восстановить электроснабжение обещают до 17:00 — 20:00 часов.

Южный РЭС

Работы до 17:00:

  • Академика Королева, 17-21/1,
  • просп. Князя Ярослава Мудрого, 1В-11А

Работы до 20:00:

  • Академика Королева, 85, 85/1, 85/2,
  • Джерельная, 1, 8, 12, 13, 17, Ефремова Сергея, 34, 34А, 34Б, Зеленая Балка, 58, 73, 114, Иванова Игоря,2, Ивасюка Владимира, 1, 2, 5, 7, Комышева, 5, 5/7Б, Крутоярская, 8, 21, 28, 39, Славянская, 2/1, 4, 9, 14, 17а, Солнечная, 7, Сухолиманная, 3/33, 4а, 5, 16а, 29, 40, 43, 49, 51, Сухолиманская, 16/14, 22, 39, 42, 46/корп.2,49, Зеленая горка, 28, пер. Иванова, 1/1, 1/2, 3, 3А, 8, 14, пер. Каберне, 1/3, 4, пер. Свободы.

Центральный РЭС

Работы до 22:00:

  • Бассейна, 4,
  • Водопроводная, 1-11,
  • Запорожская, 2-21,
  • Прохоровская, 51-61,
  • Хмельницкого Богдана, 23-33, 24-66,
  • пер. 1-й, 2-й, 3-й Бассейный,
  • пер. 1-й, 2-й Водопроводный,
  • пер. Ватманский, 1-6

Работы до 19:00:

  • Бажана, 58, 62/КОРП.2, 63/КОРП.1, 64А,
  • Благовидовой Ольги 30, 30/2, 34, 37а, 40В,
  • Квитковый, 6-21,
  • Колонтаевская, 2, 8, 8/1, 9/11, 19, 21,
  • Кутузакия Александра,
  • Майстровая, 1-38,
  • Южная,
  • Платановая,
  • Преображенская, 32,
  • Радостная, 114, 116,
  • Ризовская, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 28,
  • Рихтера Святослава, 67-109,
  • Розкидайловская, 16, 30,
  • Садыковская,
  • Ясиновского Академика, 12,16,
  • пер. 1-й, 2-й Бузковый,
  • пер. Бузковый, 2/корп.2,
  • пер. Ковровый, 5,7,
  • проезд Бузковый, 1-6.

Северный РЭС

Работы до 17:00:

  • 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 6-я Садовая,
  • Архитектора Нештурхи,
  • Бардаха, 12,
  • Вапняная, 1-47,
  • Вапняное Селище, 4, 6, 7, 11, 12,
  • Большая Садовая, 1-52,
  • Винниченко Владимира, 26-49А,
  • Витрогонова, 16-31,
  • Глаубермана, 3, 2А, 11, 13, 15, 17, 2, 164,
  • Гордиенко,
  • Грина, 8-23,
  • Донецкая, 1/1-25,
  • Ивахненко Петра, 1-72,
  • Керченская,
  • Кишиневская, 2-24,
  • Клепацкого Павла, 12, 17, 22,
  • Котлеевская, 20,
  • Коцюбинского, 1-21,
  • Кошица Александра,
  • Крашевского Юзефа,
  • Капитана Кузнецова, 3-14,
  • Лавкова, Листняна, 10б,
  • Луценко Ивана, 1,1а,
  • Мазепы Ивана,
  • Малая Садовая, 1-22,
  • Мариупольская,
  • Матюшенко,
  • Мациевской,
  • Минаевская, 2-50,
  • Болобочана, 19, 19а,
  • Орлика Пилипа,
  • Пасионарные, 1-26,
  • Южная, 8,
  • Похилая,
  • Праведников мира, 2-78,
  • Светлая, 1,
  • Слободская, 1-44,
  • Стельмаха, 2-44,
  • Тихая, 2-52,
  • Трусовская, 4Б-19Б,
  • Украинской Леси, 10,12,20, 11,11А,
  • Училищная, 26, 22,
  • Хорошенко,
  • Чайкова,
  • Шептицкого, 1,3,5,
  • Шполянская,
  • Штилева,
  • дорога Николаевская, 65,
  • дорога Южная,
  • пер. 1-й Вапняный, 1-11а,
  • пер. 1-й , 2-й, 3-й Дунаевского,
  • пер. 1-й, 3-й Керченский,
  • пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й,6-й,7-й Наявный,
  • пер. 1-й Юбилейный, 6,
  • пер. 3-й Восточный, 11,
  • пер. Дорошенко,
  • Петра Гетьмана,
  • пер. Квантовый, 1-27,
  • пер. Любашовский, 1-19/корп.1,
  • пер. Одесский, 3,3а,5,7,
  • пер. Севастопольский, 2, 2б,4, 4а, 4б, 6, 18,
  • пер. Ширяевский 21,28,
  • просп. Князя Владимира Великого, 52,
  • спуск Латвийский, 1-27,
  • спуск Слободской, 27б,29.

Работы до 20:00:

  • 1-я Пересыпская, 1,
  • Четвертая, 1-36б,
  • Авангардная, 1-31,
  • Агрономическая,
  • Ананиевская, 1-26А,
  • Беляевская, 11,11а,11б,
  • Высокая, 1-20,
  • Дальняя, 1-23,
  • Дорожная, 1-22,
  • Ивахненко Петра,
  • Листвяная, 1-13,
  • Летняя, 1-41,
  • Металлистов, 1-15,
  • Мирная, 1-29,
  • Неждановой,
  • Обрывистая, 1-22,
  • Озерная,
  • Осенний, 1-12,
  • Павлодарского,
  • Профессора Коровицкого,
  • Савранская, 1-28,
  • Светлая, 1-14,
  • Тарутинская, 12,13,11а,
  • Узикова Станислава, 1-39,
  • Украинская, 1-20,
  • Хавкина,
  • Шполянская,
  • Ядовая, 58,
  • пер. 1-й Пересыпский,
  • пер. Ковыловый, 1-17,
  • пер. Крыжановской,
  • пер. Крушельницкой, 1,1А,2,3,5,5А,
  • пер. Москеты,
  • пер. Неждановой, 1-8,
  • пер. Атаманского Ионы, 1-15,
  • пер. Савранский, 5,9,
  • пер. Станишевской Марии,
  • пер. Сумский, 2-28,
  • пер. Шахтинский,
  • пер. Шебелинский, 1-16,
  • спуск 2-й Пересыпский, 1-23,
  • спуск Слободской, 27б, 29.
