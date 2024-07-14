Как филолог превратила увлечение рыбалкой в семейную традицию

На рыбалку — в деревню

Филолог по образованию, Татьяна Ивановна сначала учила детей в Любашевке. Выйдя замуж за молодого парня Владимира, отправилась с любимым на Сумщину. На протяжении двадцати лет трудилась она на педагогической ниве, была завучем школы. Каждый отпуск вместе с сыновьями проводила в родной Арчепитовке. За лето успевала порыбачить и заготовить запасы на зиму: закрутки, разносолы и, конечно, вкусную сушеную рыбу.

С переездом семьи Полищуков в Одессу в 2005-м Татьяна своих привычек не изменила. В свободное время снова мчалась к близким и на рыбалку в родное село.

Лучший подарок — рыболовная сеть

С началом войны рыбачка Татьяна окончательно перебралась на дедовщину. И пока ее любимый Володя дорабатывает в Одессе до пенсионного возраста, женщина засаживает овощами немалый участок и разводит разную живность.

В прошлом году из-за ветхости пришлось снести прадедовскую хижину под камышом, а вместо нее строят дом и необходимые в хозяйстве вспомогательные сооружения.

В выходные Владимир спешит в село к жене на помощь, прихватив из города что-то вкусненькое. Рассказал, что лучшим подарком жене на день рождения была рыболовная сеть. А самым большим трофеем рыбачки Тани стала 2,5-килограммовая щука.

За обеденным или праздничным столом семьи Полищуков в основном преобладает блюдо из речной рыбы. Хозяйка готовит ее по-особенному: пойманную добычу чистит, режет на порционные кусочки, солит, перчит, заворачивает в кулинарную бумагу и, добавив немного сливочного масла, запекает в духовке.

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