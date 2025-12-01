Ключевые моменты:

На пляже Затоки нашли темные мазутные разводы протяженностью около километра.

Загрязнение заметно только на песке — море визуально чистое.

Эксперты проверяют пробу воды и вещества.

Загрязнение побережья Черного моря мазутом в Затоке

В Затоке зафиксировали новый случай загрязнения побережья Черного моря мазутом. Об этом сообщили в Государственной эколинспекции Юго-Западного округа.

Это произошло 28 ноября 2025 года, когда государственные инспекторы совместно со специалистами Украинского научного центра экологии моря (УкрНЦЭМ) обнаружили на песчаной зоне темные следы неизвестного мазутоподобного вещества.

Ранее подобные эпизоды связывали с утечками мазута с танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», поэтому эксперты не исключают, что и нынешний случай может быть связан с теми же последствиями.

На этот раз загрязнение проявляется как темные разводы на песке, тогда как в прошлые периоды мазут находили в виде плотных комков. Вещество выглядит более вязким, чем прежде, что может указывать на иные условия его попадания или длительное воздействие среды.

Протяженность загрязненного участка составляет около одного километра. При этом море визуально остается чистым — следов нефтепродуктов на поверхности воды специалисты не заметили. Загрязнение ограничено именно береговой полосой.

Инспекторы уже отобрали образцы морской воды для анализа на содержание нефтепродуктов, а также образцы самого вещества. Исследования проведут лаборатории Инспекции и УкрНЦЭМ, чтобы определить его происхождение и состав.