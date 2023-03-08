Хотят ли одесситы перенести 8 марта на 25 февраля? – опрос (видео)

В Украине могут отменить выходной на 8 марта и ввести новый праздник – День украинской женщины, который будут отмечать 25 февраля, в день рождения писательницы Леси Украинки. «Одесская жизнь» спросила одесситов, что они думают по поводу возможного нововведения?

Что произошло с 8-м марта?

13 февраля на рассмотрение в Верховную Раду подали законопроект, предусматривающий отмену в Украине 8 марта как государственного выходного. По мнению авторов документа, это поможет «устранить коммунистические рудименты». Во многих странах мира 8 марта не является выходным днём, а украинцы в этом году не будут отдыхать на этот праздник из-за действующего военного положения.

Как альтернативу 8-му марта, создатели законопроекта предложили создать День украинской женщины – праздник, который будут отмечать 25 февраля, в день рождения Леси Украинки, самой известной национальной писательницы и общественного деятеля.

Государство предоставило возможность каждому украинцу оценить идею отмены 8 марта. Для этого в приложении «Дія» был создан соответствующий опрос, который завершился 6 марта. Это голосование стал самым масштабным за всю историю «Дії» – в нем приняли участие 2,1 миллиона украинцев. Большинство участников высказались за то, чтобы оставить 8 марта государственным выходным. Такой вариант выбрали более 1,3 миллиона украинцев.

По словам министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко, результаты этого опроса будут учтены во время голосования за законопроект в Верховной Раде.

Готовы ли одесситы отказаться от 8 марта?

Виктория: «Мне не очень понятно, почему 8 марта – плохая дата? Разве она пришла к нам из россии? Если 8 марта – это про европейские ценности, то пусть праздник остаётся. Если не «русня» внедрила эту традицию, то зачем ее отменять? Пусть женщины отдохнут себе в этот день, и это будет государственный выходной, как и всегда. Я считаю, что поздравлять женщин лучше 8 марта, а не 25 февраля, потому что март – это уже весна. И смотрите: 14 февраля, потом 25 февраля будет… как тогда нашим мужчинам успеть купить столько подарков? Уж лучше пусть будет перерыв небольшой между этими днями».

Лариса: «Я к отмене 8 марта отношусь положительно и считаю, что пора менять все праздники, которые были связаны у нас с нашей прошлой жизнью. Я думаю, что 8 марта люди всё равно будут отмечать, но я считаю, что официально такого праздника быть не должно теперь. А перенос женского дня на 25 февраля я одобряю. У нас должно быть больше наших украинских праздников. Я сама из Херсона, переселенка. Мне и моим землякам сейчас в особенности хочется, чтобы всё у нас было украинское».

Дмитрий: «Я думаю, что отмена 8 марта – это примерно то же самое, что снос памятника Екатерине II в Одессе. Большинству было всё равно, но те, кто поддерживал снос, были более активными, а все остальные просто не высказали своё мнение, – поэтому памятник и снесли. Думаю, примерно то же самое будет и с 8-м марта. Ну перенесут, так и будем жить. Но, по-моему, это не имеет смысла. 8 марта – день себе и день, зачем его отменять? Хотя уж если и переносить праздник, то 25 февраля – дата вполне логичная. И всё-таки лучше женский день оставить в марте, как мы и привыкли».

Светлана: «В принципе, можно перенести праздник на 25 февраля, как планировали. Это же наша женщина, Леся Украинка, наша патриотка, поэтому, может, и нужно поздравлять украинских женщин в её день рождения. Но к 8-му марта я привыкла, я же уже всё-таки пенсионерка, поэтому как-то при моей жизни хотелось бы, чтобы 8 марта тоже оставалось праздником. Но поздравлять женщин 25 февраля я не против».

Лариса: «8 марта было женским днём всегда, даже когда ещё Советского союза не было. Я про это читала. Даже мусульманкам разрешали снимать паранджу в этот день. Так что я считаю, что 8 марта нужно оставить государственным праздником. Но сделать 25 февраля днём именно украинских женщин – тоже хорошая идея, потому что в стране должны быть свои, национальные праздники. Я думаю, стоит оставить обе даты, они друг другу не мешают».

Игорь: «Всё течёт, всё меняется. Я считаю, надо быть гибкими, смотреть в корень праздников, спрашивать людей, как лучше, и потом уже принимать решение. Я думаю, что 8 марта – это лишний повод отдохнуть, поздравить наших прекрасных женщин, что бы за этим праздником ни стояло. А насчёт переноса женского дня на 25 февраля, – если Леся Украинка не будет против, то я тоже не против».

Анастасия: «Мы всё равно будем делать то, что нам диктуют. И всё-таки я привыкла к тому, что женский день – это 8 марта, я выросла с этим праздником. Таким он и останется, по крайней мере у меня в сердце. К празднованию 25 февраля я неплохо отношусь, это достаточно патриотично, но для меня всё-таки ближе 8 марта».

Людмила: «Мы всегда праздновали Международный женский день 8 марта. Я считаю, что его нужно оставить. Я ни капельки не против, чтобы 25 февраля отмечали День украинских женщин. Леся Украинка – наша писательница, правда, жила она не в Украине, но это уже другой вопрос. Она была украинкой. Я за то, чтобы на её день рождения тоже был государственный праздник, но я считаю, что 8 марта нужно оставить хотя бы для женщин старшего поколения. Мы привыкли к 8 марта и хотим отмечать его и дальше».

Дмитрий: «Я не женщина, мне сказать сложно, стоит ли отменять 8 марта, но я знаю, что для людей старшего поколения это будет достаточно болезненно. Я всё-таки стараюсь уважать традиции старших, и считаю, что 8 марта для них всё-таки должно остаться праздником. Для молодого поколения не думаю, что отмена 8 марта станет проблемой. Но перенос женского дня на 25 февраля я не ободряю. День рождения Леси Украинки находится слишком близко к всем нам известной «нехорошей дате» 24 февраля. Если и переносить праздник, то ближе к тёплому времени года. Хотя мне как мужчине, в принципе, особо нет разницы, когда женщинам дарить цветы».

Ранее «Одесская Жизнь» публиковала результаты опроса украинцев в приложении «Дія» на вопрос быть ли 8 марта выходным днем?

Читайте также: Во сколько обойдутся одесским мужчинам цветы к 8 марта в 2023 году