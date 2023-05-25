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Где в Одессе появится “Индустриальный” микрорайон

Где в Одессе появится “Индустриальный” микрорайон

В Одессе продолжаются переименования улиц. Новые имена дают своеобразными тематическими блоками. Так, «Индустриальный» микрорайон предлагаются сформировать на месте микрорайона «Большевик».

“Большевик” расположен в Пересыпском (бывшем Суворовском) районе. Там есть 18 улиц, переулков, линий, названных в честь праздника Восьмого марта. 

В то же время, это уникальный исторический район, который сформировался в конце XIX в., когда одесские предприниматели братья Викандер и шведский промышленник Ларсен основали фирму «Викандер и Ларсен».

В 1910-11 годах на Балтской дороге ими было построено крупное предприятие: корково-линолеумный завод и один из символов этой местности – огромные ворота с двумя арками (проект арх. Х. Бейтельсбахера; ныне – памятник архитектуры).

ворота большевик одесса

Огромные ворота с двумя арками стали символом микрорайона «Большевик». На фото предсталено, как они выглядели в 70-х годах 20 века.

ворота большевик одесса

Сейчас ворота на «Большевике», построенные в первое десятилетие 20 века, выглядят плачевно, хотя и являются памятником архитектуры.

К 1913 г. завод стал одним из крупнейших производителей линолеума в Европе. Вокруг предприятия были выстроены жилые кварталы с домами для рабочих завода.

Предлагаемые переименования, согласно историко-топонимической комиссии:

  • Восьмого Березня вул. – вулиця Вікандера і Ларсена;
  • Восьмого Березня 1-а Лінія – вулиця Метизна;
  • Восьмого Березня 1-й пров. – провулок Технарський;
  • Восьмого Березня 2-я Лінія – вулиця Килимова;
  • Восьмого Березня 2-й пров. – провулок Арковий;
  • Восьмого Березня 3-й пров. – провулок Паркетний; 
  • Восьмого Березня 3-я Лінія – вулиця Шпалерна;
  • Восьмого Березня 4-я Лінія – вулиця Лінолемна;
  • Восьмого Березня 4-й пров. – провулок Корковий;
  • Восьмого Березня 5-я Лінія – вулиця Бондарна;
  • Восьмого Березня 5-й пров. – провулок Стертерний;
  • Восьмого Березня 6-а Лінія – вулиця Інженерна; 
  • Восьмого Березня 6-й пров. – провулок Анкерний;
  • Восьмого Березня 7-й пров. – провулок Цвяховий;
  • Восьмого Березня 8-й пров. – провулок Меблевий;
  • Восьмого Березня 9-й пров. – провулок Генераторний;
  • Восьмого Березня пров. – провулок Мастильний.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что переименования в Одессе продолжаются и на очереди 115 названий.

Также мы рассказывали, как на поселке Котовского попробовали переименовать две центральные улицы и чем это все закончилось.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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