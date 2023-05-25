Где в Одессе появится “Индустриальный” микрорайон

В Одессе продолжаются переименования улиц. Новые имена дают своеобразными тематическими блоками. Так, «Индустриальный» микрорайон предлагаются сформировать на месте микрорайона «Большевик».

“Большевик” расположен в Пересыпском (бывшем Суворовском) районе. Там есть 18 улиц, переулков, линий, названных в честь праздника Восьмого марта.

В то же время, это уникальный исторический район, который сформировался в конце XIX в., когда одесские предприниматели братья Викандер и шведский промышленник Ларсен основали фирму «Викандер и Ларсен».

В 1910-11 годах на Балтской дороге ими было построено крупное предприятие: корково-линолеумный завод и один из символов этой местности – огромные ворота с двумя арками (проект арх. Х. Бейтельсбахера; ныне – памятник архитектуры).

К 1913 г. завод стал одним из крупнейших производителей линолеума в Европе. Вокруг предприятия были выстроены жилые кварталы с домами для рабочих завода.

Предлагаемые переименования, согласно историко-топонимической комиссии:

Восьмого Березня вул. – вулиця Вікандера і Ларсена;

Восьмого Березня 1-а Лінія – вулиця Метизна;

Восьмого Березня 1-й пров. – провулок Технарський;

Восьмого Березня 2-я Лінія – вулиця Килимова;

Восьмого Березня 2-й пров. – провулок Арковий;

Восьмого Березня 3-й пров. – провулок Паркетний;

Восьмого Березня 3-я Лінія – вулиця Шпалерна;

Восьмого Березня 4-я Лінія – вулиця Лінолемна;

Восьмого Березня 4-й пров. – провулок Корковий;

Восьмого Березня 5-я Лінія – вулиця Бондарна;

Восьмого Березня 5-й пров. – провулок Стертерний;

Восьмого Березня 6-а Лінія – вулиця Інженерна;

Восьмого Березня 6-й пров. – провулок Анкерний;

Восьмого Березня 7-й пров. – провулок Цвяховий;

Восьмого Березня 8-й пров. – провулок Меблевий;

Восьмого Березня 9-й пров. – провулок Генераторний;

Восьмого Березня пров. – провулок Мастильний.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что переименования в Одессе продолжаются и на очереди 115 названий.

Также мы рассказывали, как на поселке Котовского попробовали переименовать две центральные улицы и чем это все закончилось.