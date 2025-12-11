Ключевые моменты:
- 13 декабря 2025 года в Одессе временно перекроют две улицы в историческом центре.
- Ограничения будут действовать с 06:30 до 10:30 на участках улиц Ланжероновской и Ришельевской.
- Причина перекрытий – съемки видеоклипа на Театральной площади.
Как сообщили сегодня в пресс-службе горсовета, проезд транспорта будет временно ограничен с 06:30 до 10:30 на улицу Ланжероновскую (от Европейской до Итальянской) и улицу Ришельевскую (от Ланжероновской до Дерибасовской).
Причина – съемки видеоклипа «Одесский «Щедрик» на Театральной площади.
Водителей просят быть внимательными и планировать свои маршруты заранее.
