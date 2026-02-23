Ключевые моменты:

В Одессе улицу Мичурина переименовали в улицу Петра Болбочана.

Решение принято городским советом в рамках процесса деколонизации.

Основанием является закон Украины о запрете пропаганды российской имперской политики и деколонизации топонимии.

Новое название переносит акцент с советского селекционера Ивана Мичурина на трагичную фигуру полковника армии УНР Петра Болбочана.

Переименование закреплено решением Одесского городского совета №2072-VIII от 24 апреля 2024 года. Оно стало частью общенационального процесса деколонизации, который предполагает пересмотр топонимов, связанных с Российской империей и советской эпохой.

Правовую основу таких решений определяет закон Украины №3005-IX «Об осуждении и запрещении пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии», принятый 21 марта 2023 года. Документ обязывает органы местного самоуправления убирать из публичного пространства названия, которые закрепляют имперское наследие, и заменять их топонимами, отражающими украинский исторический контекст.

Имя Ивана Мичурина десятилетиями присутствовало в городах бывшего СССР как часть официального советского пантеона. Биолог и селекционер (1855–1935) стал символом научной школы, активно поддерживаемой государством, а его имя массово закреплялось в топонимике.

Петр Болбочан (1883–1919) — украинский военный деятель, полковник армии Украинской Народной Республики. Его судьба трагична: в 1919 году он был расстрелян своими же. В современной украинской историографии его фигура рассматривается скорее положительно.

Мичурин как часть советской мифологии

Улица Мичурина в Одессе располагалась в Хаджибейском (ранее — Малиновском) районе города. В рамках декоммунизации в 2025 году она была переименована в честь полковника Петра Болбочана. Она была у меня в планах, но не на сейчас. И тут — «напоминалки».

Во-первых, в городе Мичуринск Тамбовской области россии недавно прогремели взрывы: это был наш общий «привет» тамошнему ракетному заводу. А во-вторых, на Привозе продавец- мужик «убалтывал» меня купить у него яблоки, потому что, мол, «семириновку» не кто-нибудь, а сам Мичурин придумал, аж семь сортов скрестил!

Я не очень корректно пояснил «проФФесору», что тамбовский волк Мичурину товарищ, а сорт яблок «Ренет Симиренко» вывел выдающийся украинский ученый-селекционер Лев Симиренко, основатель одного из наибольших помологических (яблочных, в переводе) рассадников в Европе.

Мужик выслушал меня без восторга, но затем возрадовался: я, все же, будучи наслышаным о таланте Мичурина и под впечатлением от «маркетинга» продавца купил у него аж 3 кг «семириновки». Ну а кто ж такой был Иван Владимирович Мичурин?

Мичурин с детства был увлечен растениями и посвятил им жизнь

Этот некогда знаменитый биолог и селекционер — самородок, академик, автор более 300 сортов плодово-ягодных культур родился в 1855 году. Фактически он продолжил семейную традицию, поскольку не только его отец, но и дед, а также прадед очень даже интересовались садоводством и собрали богатую коллекцию плодовых деревьев и библиотеку сельскохозяйственной литературы.

Мальчик занимался с отцом садом, пасекой, посадками и прививками. В восьмилетнем возрасте в совершенстве умел производить прививку растений несколькими способами. Мичурин не получил высшего образования, т.к. был исключён из рязанской гимназии в 1872 году за «непочтительность к начальству».

Утверждают, что поводом к исключению был случай, когда, здороваясь на улице с директором гимназии, гимназист Мичурин «из-за сильного мороза и болезни уха не успел снять перед ним шапки».

Но благодаря чтению книг и любознательности Иван смог стать образованным человеком. Кроме этого, он владел французским, английским и немецким языками. В 1872 году он поселился в городе Козлов (ныне Мичуринск), там прожил до конца жизни.

Работал на железной дороге, а после работы занимался поиском и созданием новых сортов плодово-ягодных растений. Он арендовал пустующую усадьбу с 500 кв. метров земли, в которой стал увлеченно проводить селекцию. Через несколько лет он начал получать прибыль от продажи прививок и дичков, что позволило ему неплохо поправить свое материальное положение.

В середине 1890-х годов Иван снял квартиру с уже большей усадьбой с садом. Именно тогда он вывел свои первые сорта. Работал не покладая рук, чтобы скопить денег для приобретения очередного участка. Вскоре оставил работу на железной дороге и сосредоточился на садоводстве.

В последующие годы Иван Владимирович вырастил несколько тысяч гибридных сеянцев сливы, черешни, абрикоса и винограда. В своей автобиографии Иван Мичурин отмечал, что он проделал десятки тысяч экспериментов, вывел огромное количество видов плодово-ягодных культур, из которых получилось НЕСКОЛЬКО СОТ НОВЫХ СОРТОВ, не уступавших по своим характеристикам лучшим иностранным. Доказательством тому служит факт, что в 1896 г. американский профессор — биолог Франк Мейер вывез в США коллекцию его яблонь, вишен и слив.

Петр Болбочан — украинский полковник, которого обвини в измене

Петр Федорович Болбочан (1883 — 1919) — украинский военный деятель, полковник армии УНР. А еще он руководил Крымской операцией против большевиков, целью которой было установление на полуострове украинской власти и контроль над Черноморским флотом. С ноября 1918-го по январь 1919-го Болбочан руководил обороной северо-востока Украины. Родом был из Бессарабской губернии (сейчас — Черновицкая область). В августе 1905 года вступил в службу рядовым, был повышен в звании до младшего унтер-офицера и направлен на учёбу в Чугуевское пехотное училище. Во время учебы организовал там кружок для изучения украинского языка, за что заработал выговор. Участвовал в боях Первой мировой, был контужен, получил за храбрость 4 боевых ордена.

После революции начал организацию украинских военных частей, в частности — 1-го Украинского полка им. Богдана Хмельницкого. В конце ноября 1917-го стал комполка, но менее, чем через месяц большевистский солдатский комитет этот полк ликвидировал. В январе 1918-го в Киеве сформировал и возглавил Республиканский куринь, который участвовал в подавлении январского восстания большевиков в Киеве. Затем было отступление, потом опять наступление на Киев, туда Болбочан вошел во главе 2-го Запорожского куриня. На флаге его был тризуб и написано «З вірою твердою в конечну перемогу вперед, за Україну!»

А потом было вынужденное отступление его войск из Харькова. Болбочана обвинили в сдаче города красным без боя, хотя расклады были такие, что он просто предпочел без толку не обнулять украинское войско. Его отстранили от командования и арестовали по приказу командира Богдановского полка Волоха, который вскоре, похитив державную казну, переметнулся к красным.Тогда, в январе 1919-го, Болбочан обнародовал свое письмо, где, среди прочего, сказал:» Бедная Украина, мы боремся с большевизмом, весь культурный мир поднимается на борьбу с ним, а украинское новоиспеченное правительство УНР идет навстречу большевизму. Вы не можете разобраться в самых простых жизненных вопросах, а лезете в руководители великой державы, в законодатели вместо того, чтобы быть самыми обычными писарчуками». Шло следствие, и оно не давало оснований для обвинений против Болбочана, но и не заканчивалось. Его боевые побратимы из Запорожского корпуса требовали вернуть им их командира, а корпус этот в то время был единственной боеспособной частью УНР. Тогда, в июне 1919-го, армия УНР оставила Киев, Житомир, Винницу… Короче, 6 июня Болбочан получил приказ немедленно вступить в командование восками Запорожской группы. Но уже 9июня его …обвинили в самовольном захвате власти ! И снова следствие. 10 июня — арест. 12 июня — военно-полевой суд. Приговор — смертная казнь. Помиловать его не захотел Симон Петлюра: ему, как политику, тогда нужна была показательная, демонстративная жестокость. 28 июня 1919 года полковник Петр Болбочан был расстрелян…

Его имя носят улицы в Киеве, Днепре, Одессе, Запорожье, Львове, Харькове, Луцке, а также с 2020 года одна из бригад Нацгвардии Украины.

Валерий БОЯНЖУ, Херсон — Одесса