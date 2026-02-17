Ключевые моменты:

Переулок Щорса переименован решением Одесского городского совета № 638-VII от 27.04.2016 года

Имя Николая Щорса связано с советской идеологией и пропагандой

Новое название дано в честь одесской пианистки Людмилы Гинзбург

Ее вклад в развитие музыкального образования и культуры Одессы официально признан

Переименование одесских улиц и переулков происходит в соответствии с Законом Украины об осуждении коммунистического и националистического тоталитарных режимов. Решения по изменению топонимов принимаются органами местного самоуправления и областными властями с учетом исторических справок, архивных материалов и рекомендаций профильных комиссий.

Так, Изменение названия переулка Щорса было закреплено решением Одесского городского совета № 638-VII от 27.04.2016 года, принятым в рамках общегородского процесса декоммунизации топонимики.

Материал подготовлен на основе открытых источников, биографических данных, краеведческих исследований и официальной информации о процессе декоммунизации в Одессе. В тексте использован исторический контекст, позволяющий понять причины изъятия из городского пространства имен, связанных с советской пропагандой.

Людмила Гинзбург — реальная историческая фигура, вклад которой в развитие одесской музыкальной школы подтвержден профессиональными званиями, архивными документами и памятными инициативами в городе. Именно поэтому ее имя стало частью современной топонимики как пример чествования культурного наследия Одессы.

Непростая смерть советского командира Щорса

Ранее в серии публикаций о декоммунизации одесских топонимов мы рассказали о переименовании улицы Щорса в Хаджибейском (ныне Малиновском) районе города. А сейчас давайте-ка поговорим о переулке Щорса в том же районе.

Если повторить кратко, то Николай Щорс — командир дивизии Красной Армии в годы Гражданской войны, во многом героизированный коммунистическими идеологами. С точки зрения современной украинской историографии, Щорс, успешно воевавший с армией УНР, является одной из «икон» советской пропаганды, так что аннулирование его имени с адресных табличек полностью законно и логично.

И, тем не менее, следует знать, что странные обстоятельства его гибели на фронте (пуля в затылок) многие знающие люди (среди них Левко Лукьяненко – украинский политик, дипломат, писатель, юрист и советский диссидент, участник национального освободительного движения) считают заказным убийством, исполненным чекистом — одесситом Танхиль-Танхилевичем по приказу Москвы.

Причина — происходившая «украинизация» Щорса, его отход от идей большевизма. Если добавить к этому еще «странные» смерти двух ближайших соратников Щорса — командира Новгород — Сиверского полка Тимофея Черняка и комбрига Василя Боженко, то вырисовывается типичный оскал московии, ничуть не изменившийся за минувший век.

Концерты Людмилы Гинзбург были праздником для слушателей

Переулок Щорса с 2016 года носит имя настоящей, заслуженной одесситки. Это Людмила Наумовна Гинзбург (1916, Аккерман, а ныне Белгород-Днестровский—2001, Одесса) — украинский музыкальный педагог, профессор кафедры фортепиано Одесской консерватории им. А. В. Неждановой (ныне ОГНМА), Заслуженная артистка УССР, лауреат и дипломант Национальных и Всесоюзных конкурсов.

Гинзбург закончила Одесскую консерваторию в 1936году. Концертировать начала в студенческие годы в качестве солистки и концертмейстера Одесской филармонии в довоенный период. Вскоре после войны Гинзбург получила предложение от ректора Одесской консерватории занять должность доцента кафедры специального фортепиано.

Несомненный преподавательский талант, основанный на ее божьем даре музыканта, как магнитом притягивал к себе много перспективных студентов. Ведь среди послевоенной одесской профессуры было немало «серости», а тут — яркая звезда. Как впоследствии рассказывала Людмила Наумовна, в этот период ее вызвал ректор и предупредил: “Чтобы не было разговоров, будто вы переманиваете учеников у других, занимайтесь как-то скромнее…”

Её выступления в Большом зале Одесской филармонии, в отдельных концертах в Украине и за рубежом становились настоящим праздником, восхищая музыкантов с мировыми именами. Вела активную концертную деятельность в Одессе и за рубежом (Финляндия, Германия, Франция). Сольные концерты и выступления с оркестром Людмилы Гинзбург воспринимались слушателями, как музыкальные праздники, о чём свидетельствуют многочисленные рецензии, отклики в прессе, а также мнения её знаменитых коллег.

Регулярные выступления с произведениями одесских композиторов на различных форумах обеспечили ей членство в Союзе композиторов Украины. Педагогическая деятельность Л. Н. Гинзбург ознаменована высоким авторитетом среди коллег в Украине и за рубежом. Около 100 её выпускников продолжают высокие традиции одесской пианистической школы.

Людмилу Гинзбург в Одессе помнят и чтят. И речь идет не только о топонимике. В Одесской национальной музыкальной академии им. Неждановой была учреждена стипендия имени Л. Н. Гинзбург для талантливых студентов-пианистов.

В 2006 году на фасаде дома по улице Ришельевской, где она прожила 30 лет, была открыта мемориальная доска. На базе Одесского профессионального колледжа искусств регулярно проводятся открытые фестивали-конкурсы студентов-пианистов учебных заведений искусств, посвященные памяти профессора Одесской консерватории, заслуженной артистки Украины и талантливой одесситки Людмилы Гинзбург.

Валерий БОЯНЖУ, Херсон — Одесса