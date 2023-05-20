Переименования в Одессе: десять принципов работы топонимической комиссии

К процессам декоммунизации и десоветизации, которые уже продолжаются в стране, с началом вторжения россии добавились активная дерусификация и деимпериализация.
Украинцы стремятся очистить пространство от враждебных, откровенно чужих и устаревших нарративов в любых областях жизни. Большое внимание уделяется демонтажу и переносу памятников, переименованию улиц, районов, населенных пунктов. Это стало настоящим вызовом для общества и проверкой его на зрелость.
Одесса уже не первый год погружена в этот процесс. Историко-топонимическая комиссия (ИТК) при исполнительном комитете Одесского городского совета была создана как консультативно-совещательный орган для содействия решению вопросов, связанных с топонимическими объектами , расположенными на территории города Одессы, увековечением памяти выдающихся лиц, событий и смежных вопросов.
На сегодняшний день подлежат переименованию (объекты по которым уже принято решение) – чуть более 250 объектов. В то же время, предложено для рассмотрения более 450 названий и предложения продолжают активно поступать.
1. Общие положения
Топонимика является дисциплиной, расположенной на стыке трех наук и использующей данные из трех областей знаний этих наук: географии, истории, лингвистики. Именно поэтому к работе ИТК привлечены эксперты различных сфер, которые руководствуются целым рядом документов: Конституцией Украины, законами Украины, другими нормативно-правовыми актами Украины, Указами и распоряжениями Президента. Украины, актами Кабинета Министров Украины, распоряжениями городского головы, решениями Одесского городского совета, его исполнительного комитета и Положением об историко-топонимической комиссии при исполнительном комитете.
В сентябре 2022 года при Комиссии была создана рабочая группа, которая каждую неделю собирается, чтобы анализировать каждое из представленных предложений, готовит историко-информационные справки относительно объектов, которые должны быть переименованны и их потенциальных названий. После этого данная информация поступает всем членам ИТК и обсуждается во время заседания.
Алгоритм работы комиссии следующий:
- Внесение предложений. Предложение по наименованию может сделать любой: общественная организация, группа активистов, коллективы, члены рабочей группы, члены Комиссии.
- Рассмотрение, обсуждение и голосование проходят во время заседания ИТК. Принятие решений происходит простым большинством голосов от общего состава присутствующих на заседании членов Комиссии. Согласно Положению о работе Комиссии, все ее решения носят рекомендательный характер;
- Прохождение лингвистической и юридической экспертизы. Каждое новое название должно быть протестировано лингвистами (если есть необходимость) и согласовано с юридическим департаментом городского совета;
- Общественные слушания и обсуждения. Эта важная часть процесса широко применяется на практике, особенно когда речь идет об общественно-уязвимых темах (перенос знаковых памятников, переименование улиц и районов города). Впрочем, следует помнить, что согласно Уставу города, решения общественных слушаний также носят рекомендательный характер;
- Утверждение сессией Городского совета. Окончательное решение по всем переименованиям принимают депутаты Городского совета.
-
Приоритеты в выборе наименований
При выборе наименования того или иного объекта члены ИТК рассматривают их с точки зрения следующих приоритетов:
- Обобщенные (сообщества, направления деятельности, направления творчества, процессы, этническое происхождение, человеческие качества наивысшей ценности и прочее);
- Возвращение исторических названий; происходит в том случае, когда они не противоречат вызовам настоящего (исключаются имена русских царей, имперских военачальников и тп);
- Территориально-административные (направления, населенные пункты);
- Природно-ландшафтные (названия рек, гор, озер и прочее);
- Исторические знаковые события;
- Знаковые места (университеты, больницы, музеи, театры, культовые сооружения, парламент и прочее);
- Достопримечательности и туристические объекты страны и города.
- Имена людей, имена и названия конкретных учреждений, предприятий, подразделений и др.
Пожалуй, это самая противоречивая группа наименований. Каждое имя должно проходить определенную проверку временем. Именно поэтому предлагается увеличить срок, после которого одесситы могут давать объектам имена определенных личностей;
-
Общие правила в предоставлении новых названий
- Избегание дублирования; один топоним – одно имя, но допускается дублирование с уточнением, например: «Пограничников» – «Героев пограничников». Это правило позволяет нам избежать повторов в названиях, как это делалось ранее (Первая улица 8 марта, Вторая улица 8 марта и т.д.).
- Избегание схожих по названию или звучанию названий и использование в названиях специальных символов: «дефис», «апостроф», “тире” и т.д. .
- Избегание сложно произносимых названий.
- Одно название по всей улице (изгиб, разрыв площадью, сквером, фонтаном не является основанием для разных названий).
- Невозможность дать улице название корпорации или компании.
- Исключены имена живых людей.
- Имена умерших людей можно предоставлять объектам только после установленных громадой “сроков давности”.
- Компонирование микрорайонов, где выбор названий связан с одной темой (птицы, цветы, планеты, сферы деятельности, музыка, литература, гастрономия, производство) и др.).
- Небольшим объектам – короткие и простые названия.
-
Мемориализация борьбы Украины и Украинских героев российско-украинской войны с начала 2014 года
В связи с длительной военной агрессией РФ против Украины, Комиссия рекомендует взять паузу до окончания войны в наименовании объектов именами погибших людей и названиями отдельных подразделений, борющихся с врагом. В то же время способствовать созданию и развитию мемориальных зон, связанных с борьбой Украины за свободу и независимость.
Также принято решение создать единую форму памятных табличек погибшим в борьбе за независимость и свободу Украины. На этой табличке будет размещена информация о погибшем. Она будет устанавливаться после согласования с комиссией.
-
Обсуждается введение в практику наименования отдельных кварталов улиц, перекрестков, аллей парков, скверов, перекрестков и т.п.
В мире существует подобная практика. Так, например, недавно в Нью-Йоркском Бруклине один из углов перекрестка улиц Брайтон Бич Авеню и Кони Айленд назвали Ukrainian Way (Украинский путь). Во многих европейских столицах переименовали кварталы, части улиц, на которых находятся посольства России в честь Украины.
При этом, если речь идет, например, о кварталах, то общее название улицы и единственная нумерация сохраняются, а название обозначается табличками с двух сторон квартала. Таким образом, мы можем получить дополнительный инструмент увековечения памяти известных одесситов или знаковых событий, называя их именами место жизни, место работы, место творчества, или место, связано с конкретным событием и т.д.
-
Увеличение срока рассмотрения возможности названия объекта именем человека до 25 лет после его смерти
До недавнего времени в Одессе действовал 10-летний мораторий на предоставление улицам имен одесситов, внесших определенный вклад в развитие города. Впрочем, как показывает практика, этот срок не так велик для осмысления фигуры человека и его действий. Следовательно, сейчас этот срок предлагается увеличить до 25 лет. Таким образом, увековечение личности будет происходить через осмысление его деятельности следующими поколениями одесситов в процессе естественного хода истории.
Данный пункт не касается погибших во время российско-украинской войны, начиная с 2014 года.
-
Соблюдение баланса «Город — Страна»
При выборе наименования объектов члены Комиссии пользуются приоритетом выбора местных названий и имен. В то же время мы должны сохранить определенный баланс значимых общеукраинских названий, тем самым демонстрируя нашу сознательную принадлежность к Украине, ее ценностям и достижениям. Таким образом, формируется уникальный, присущий только нашему городу топонимический ландшафт, который со временем входит в песни, произведения писателей и поэтов, остается в названиях картин художников и в конце концов передается следующим поколениям.
-
Использование обобщенных названий микрорайонов, где названия улиц, кварталов, перекрестков в объединении одной темой
Такая практика уже существовала в городе в разное время. Так, например, мы все знаем поселок «Судностроитель» вдоль Адмиральского проспекта, с соответствующими названиями улиц или можем вспомнить названия улиц вокруг Привоза. Все они тем или иным образом относились к торговле.
-
В присвоении названий улицам использовать сборные, обобщенные названия
Такие названия как «Украинских героев» или «Героев — пограничников», «Волонтеров» или «Спасителей» и т.д. чествуют всех людей определенных профессий, сфер деятельности;
Также не следует забывать и о других качествах и ценностях украинского народа: достоинство, смелость, гостеприимство, культ женщины, природные богатства, традиции и т.д.
-
Инициатива по созданию информационного реестра топонимов города
Для того чтобы местные жители и гости смогли узнать в честь кого или чего названа их улица, предлагается размещение на доме № 1 каждой улицы QR-кода, содержащей всю информацию о наименовании: название, когда и почему присвоено, по поводу чего, какие были (если были) названия к этому, когда и по поводу чего изменялись. Это огромная работа, которая требует много усилий, но создание такого информационного реестра позволит собрать и систематизировать всю информацию на одной площадке. Таким образом мы получаем в будущем не только полезный инструмент для историков, краеведов, журналистов, педагогов, но и удобный элемент туристической инфраструктуры города.
Важнейшим аспектом деятельности комиссии, демонстрацией результатов работы и обоснования необходимости изменений, является создание интерактивной карты. Этот инструмент дает понимание необходимости переименований, визуализацию места, его масштабов, принадлежности к той или иной уже имеющейся группе объектов, объединенных одним понятием.
Напоследок хочется подчеркнуть, что данные правила и принципы были сформированы именно для того, чтобы создать единую ценностную систему координат города и исключить из этого процесса любые манипуляции и личные интересы. Политика переименований должна быть максимально взвешенной и четкой, именно тогда мы не будем постоянно пересматривать действующие названия. Соблюдение процедур делает этот процесс не таким быстрым, но даст следующему поколению граждан города возможность не исправлять наши ошибки.
Важные документы
- Закон Украины об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии https://itd.rada.gov. ru/billInfo/Bills/pubFile/1708187
- Закон Украины о географических названиях https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2604- 15#Text
- Закон Украины о осуждение коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет на пропаганду их символики https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/317-19#Text
- УСТАВ ТЕРИТОРИАЛЬНОЙ ГРОМАДЫ ГОРОДА ОДЕССА https://omr.gov.ua/ru/odessa/about/ustav-goroda /
- ПОЛОЖЕНИЕ об историко-топонимической комиссии при исполнительном комитете Одесского городского совета https://omr.gov.ua/ru/acts/committee/180033/
Ранее «Одесская Жизнь» писала, о том, какие документы нужно менять одесситам, чьи улицы переименуют.