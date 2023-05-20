Переименования в Одессе: десять принципов работы топонимической комиссии

К процессам декоммунизации и десоветизации, которые уже продолжаются в стране, с началом вторжения россии добавились активная дерусификация и деимпериализация.

Украинцы стремятся очистить пространство от враждебных, откровенно чужих и устаревших нарративов в любых областях жизни. Большое внимание уделяется демонтажу и переносу памятников, переименованию улиц, районов, населенных пунктов. Это стало настоящим вызовом для общества и проверкой его на зрелость.

Одесса уже не первый год погружена в этот процесс. Историко-топонимическая комиссия (ИТК) при исполнительном комитете Одесского городского совета была создана как консультативно-совещательный орган для содействия решению вопросов, связанных с топонимическими объектами , расположенными на территории города Одессы, увековечением памяти выдающихся лиц, событий и смежных вопросов.

На сегодняшний день подлежат переименованию (объекты по которым уже принято решение) – чуть более 250 объектов. В то же время, предложено для рассмотрения более 450 названий и предложения продолжают активно поступать.

1. Общие положения

Топонимика является дисциплиной, расположенной на стыке трех наук и использующей данные из трех областей знаний этих наук: географии, истории, лингвистики. Именно поэтому к работе ИТК привлечены эксперты различных сфер, которые руководствуются целым рядом документов: Конституцией Украины, законами Украины, другими нормативно-правовыми актами Украины, Указами и распоряжениями Президента. Украины, актами Кабинета Министров Украины, распоряжениями городского головы, решениями Одесского городского совета, его исполнительного комитета и Положением об историко-топонимической комиссии при исполнительном комитете.

В сентябре 2022 года при Комиссии была создана рабочая группа, которая каждую неделю собирается, чтобы анализировать каждое из представленных предложений, готовит историко-информационные справки относительно объектов, которые должны быть переименованны и их потенциальных названий. После этого данная информация поступает всем членам ИТК и обсуждается во время заседания.

Алгоритм работы комиссии следующий:

Внесение предложений. Предложение по наименованию может сделать любой: общественная организация, группа активистов, коллективы, члены рабочей группы, члены Комиссии.

Рассмотрение, обсуждение и голосование проходят во время заседания ИТК. Принятие решений происходит простым большинством голосов от общего состава присутствующих на заседании членов Комиссии. Согласно Положению о работе Комиссии, все ее решения носят рекомендательный характер;

Прохождение лингвистической и юридической экспертизы. Каждое новое название должно быть протестировано лингвистами (если есть необходимость) и согласовано с юридическим департаментом городского совета;

Общественные слушания и обсуждения. Эта важная часть процесса широко применяется на практике, особенно когда речь идет об общественно-уязвимых темах (перенос знаковых памятников, переименование улиц и районов города). Впрочем, следует помнить, что согласно Уставу города, решения общественных слушаний также носят рекомендательный характер;

Утверждение сессией Городского совета. Окончательное решение по всем переименованиям принимают депутаты Городского совета.

Приоритеты в выборе наименований

При выборе наименования того или иного объекта члены ИТК рассматривают их с точки зрения следующих приоритетов:

Обобщенные (сообщества, направления деятельности, направления творчества, процессы, этническое происхождение, человеческие качества наивысшей ценности и прочее); Возвращение исторических названий; происходит в том случае, когда они не противоречат вызовам настоящего (исключаются имена русских царей, имперских военачальников и тп); Территориально-административные (направления, населенные пункты); Природно-ландшафтные (названия рек, гор, озер и прочее); Исторические знаковые события; Знаковые места (университеты, больницы, музеи, театры, культовые сооружения, парламент и прочее); Достопримечательности и туристические объекты страны и города. Имена людей, имена и названия конкретных учреждений, предприятий, подразделений и др.

Пожалуй, это самая противоречивая группа наименований. Каждое имя должно проходить определенную проверку временем. Именно поэтому предлагается увеличить срок, после которого одесситы могут давать объектам имена определенных личностей;

Общие правила в предоставлении новых названий

Избегание дублирования; один топоним – одно имя, но допускается дублирование с уточнением, например: «Пограничников» – «Героев пограничников». Это правило позволяет нам избежать повторов в названиях, как это делалось ранее (Первая улица 8 марта, Вторая улица 8 марта и т.д.). Избегание схожих по названию или звучанию названий и использование в названиях специальных символов: «дефис», «апостроф», “тире” и т.д. . Избегание сложно произносимых названий. Одно название по всей улице (изгиб, разрыв площадью, сквером, фонтаном не является основанием для разных названий). Невозможность дать улице название корпорации или компании. Исключены имена живых людей. Имена умерших людей можно предоставлять объектам только после установленных громадой “сроков давности”. Компонирование микрорайонов, где выбор названий связан с одной темой (птицы, цветы, планеты, сферы деятельности, музыка, литература, гастрономия, производство) и др.). Небольшим объектам – короткие и простые названия.

Мемориализация борьбы Украины и Украинских героев российско-украинской войны с начала 2014 года

В связи с длительной военной агрессией РФ против Украины, Комиссия рекомендует взять паузу до окончания войны в наименовании объектов именами погибших людей и названиями отдельных подразделений, борющихся с врагом. В то же время способствовать созданию и развитию мемориальных зон, связанных с борьбой Украины за свободу и независимость.

Также принято решение создать единую форму памятных табличек погибшим в борьбе за независимость и свободу Украины. На этой табличке будет размещена информация о погибшем. Она будет устанавливаться после согласования с комиссией.

Обсуждается введение в практику наименования отдельных кварталов улиц, перекрестков, аллей парков, скверов, перекрестков и т.п.

В мире существует подобная практика. Так, например, недавно в Нью-Йоркском Бруклине один из углов перекрестка улиц Брайтон Бич Авеню и Кони Айленд назвали Ukrainian Way (Украинский путь). Во многих европейских столицах переименовали кварталы, части улиц, на которых находятся посольства России в честь Украины.

При этом, если речь идет, например, о кварталах, то общее название улицы и единственная нумерация сохраняются, а название обозначается табличками с двух сторон квартала. Таким образом, мы можем получить дополнительный инструмент увековечения памяти известных одесситов или знаковых событий, называя их именами место жизни, место работы, место творчества, или место, связано с конкретным событием и т.д.

Увеличение срока рассмотрения возможности названия объекта именем человека до 25 лет после его смерти

До недавнего времени в Одессе действовал 10-летний мораторий на предоставление улицам имен одесситов, внесших определенный вклад в развитие города. Впрочем, как показывает практика, этот срок не так велик для осмысления фигуры человека и его действий. Следовательно, сейчас этот срок предлагается увеличить до 25 лет. Таким образом, увековечение личности будет происходить через осмысление его деятельности следующими поколениями одесситов в процессе естественного хода истории.

Данный пункт не касается погибших во время российско-украинской войны, начиная с 2014 года.

Соблюдение баланса «Город — Страна»

При выборе наименования объектов члены Комиссии пользуются приоритетом выбора местных названий и имен. В то же время мы должны сохранить определенный баланс значимых общеукраинских названий, тем самым демонстрируя нашу сознательную принадлежность к Украине, ее ценностям и достижениям. Таким образом, формируется уникальный, присущий только нашему городу топонимический ландшафт, который со временем входит в песни, произведения писателей и поэтов, остается в названиях картин художников и в конце концов передается следующим поколениям.

Использование обобщенных названий микрорайонов, где названия улиц, кварталов, перекрестков в объединении одной темой

Такая практика уже существовала в городе в разное время. Так, например, мы все знаем поселок «Судностроитель» вдоль Адмиральского проспекта, с соответствующими названиями улиц или можем вспомнить названия улиц вокруг Привоза. Все они тем или иным образом относились к торговле.

В присвоении названий улицам использовать сборные, обобщенные названия

Такие названия как «Украинских героев» или «Героев — пограничников», «Волонтеров» или «Спасителей» и т.д. чествуют всех людей определенных профессий, сфер деятельности;

Также не следует забывать и о других качествах и ценностях украинского народа: достоинство, смелость, гостеприимство, культ женщины, природные богатства, традиции и т.д.

Инициатива по созданию информационного реестра топонимов города

Для того чтобы местные жители и гости смогли узнать в честь кого или чего названа их улица, предлагается размещение на доме № 1 каждой улицы QR-кода, содержащей всю информацию о наименовании: название, когда и почему присвоено, по поводу чего, какие были (если были) названия к этому, когда и по поводу чего изменялись. Это огромная работа, которая требует много усилий, но создание такого информационного реестра позволит собрать и систематизировать всю информацию на одной площадке. Таким образом мы получаем в будущем не только полезный инструмент для историков, краеведов, журналистов, педагогов, но и удобный элемент туристической инфраструктуры города.

Важнейшим аспектом деятельности комиссии, демонстрацией результатов работы и обоснования необходимости изменений, является создание интерактивной карты. Этот инструмент дает понимание необходимости переименований, визуализацию места, его масштабов, принадлежности к той или иной уже имеющейся группе объектов, объединенных одним понятием.

Напоследок хочется подчеркнуть, что данные правила и принципы были сформированы именно для того, чтобы создать единую ценностную систему координат города и исключить из этого процесса любые манипуляции и личные интересы. Политика переименований должна быть максимально взвешенной и четкой, именно тогда мы не будем постоянно пересматривать действующие названия. Соблюдение процедур делает этот процесс не таким быстрым, но даст следующему поколению граждан города возможность не исправлять наши ошибки.

Важные документы

Закон Украины об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии https://itd.rada.gov. ru/billInfo/Bills/pubFile/1708187 Закон Украины о географических названиях https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2604- 15#Text Закон Украины о осуждение коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет на пропаганду их символики https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/317-19#Text УСТАВ ТЕРИТОРИАЛЬНОЙ ГРОМАДЫ ГОРОДА ОДЕССА https://omr.gov.ua/ru/odessa/about/ustav-goroda / ПОЛОЖЕНИЕ об историко-топонимической комиссии при исполнительном комитете Одесского городского совета https://omr.gov.ua/ru/acts/committee/180033/

Ранее «Одесская Жизнь» писала, о том, какие документы нужно менять одесситам, чьи улицы переименуют.