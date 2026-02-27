Ключевые моменты:

  • Десяток яиц на Привозе стоит 60–100 грн;
  • Картофель продается по 30–45 грн/кг, лук — 25–40 грн/кг;
  • Свинина — от 200 до 300 грн/кг, говядина — до 300 грн/кг;
  • Клубника в конце зимы стоит 180–250 грн/кг.

Февраль на Привозе в этом году со своим характером — ветреный, морозный, ироничный, но всегда живой. Мы прошлись по рядам, где пахнет свежей зеленью, сыром и морской рыбой, послушали разговоры у прилавков и переписали цены прямо с табличек.

Это не сухая статистика, а картина одного конкретного дня на рынке. В материале — актуальная стоимость овощей, фруктов, мяса, рыбы и яиц непосредственно с Привоза. А также особая атмосфера, без которой этот рынок невозможно представить.

Фото сделаны на месте. Цены приведены такими, какими их установили продавцы в день съемки.

Сколько стоит корзина с яйцами?

Привоз в конце февраля 2026 года

Женщина стоит у прилавка с яйцами, перебирает сумку, бормочет список.

— Картошка есть, свекла есть, лук есть, морковь есть… Капуста есть… Сало есть…

Мужчина рядом тихо:

— А яйца?

Женщина (не отрываясь):

— Яйца? Да зачем нам яйца? В списке же нет!

Мужчина (показывает листок):

— Посмотри: «яйца — 30 штук».

— Да-да, хорошо, давайте яйца!

Продавщица:

— Какие вам? Домашние, с желтком, как солнышко?

— Конечно! Тридцать штук!

Продавщица:

— Тридцать — это три десятка. Эти? По 90 гривен. Будете брать?

Мужчина (тихо, с надеждой):

— А может, уже и не надо? В списке же были «яйца», а мы все купили…

— Ты что?! Яйца — это основа!

Продавщица:

— Вот это правильно! Без яиц — жизнь не та. Держите тридцать штук, и еще одно сверху — от меня!

Женщина (довольно):

— Спасибо! А завтра что, тоже по 90 будет? А ты держи крепче. За такую цену не дай Бог яйцо разбить.

Мужчина (вздыхает, но улыбается):

— Ну вот зачем тебе знать цену на яйца завтра? Тебе этих мало?.. Ой, может, лучше было бы этот пункт в списке вообще не писать!..

А что же там с ценами?

Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)

  • картофель — 30–45 грн;
  • лук — 25–40 грн;
  • помидоры — 25–80 грн;
  • свекла — 25–50 грн;
  • кабачки — 45–100 грн;
  • огурцы — 45–100 грн;
  • сладкий перец — 65–100 грн;
  • баклажаны — 30–100 грн;
  • капуста — 25–100 грн;
  • чеснок — 120–140 грн;
  • морковь — 25–40 грн;
  • зелень в пучках — от 10 грн.

Цены на фрукты на одесском Привозе (за один килограмм):

  • яблоки — 30–60 грн;
  • груши — 35–70 грн;
  • бананы — 60–70 грн;
  • грейпфруты — 60–100 грн;
  • гранаты — 180–230 грн;
  • лимоны — 80–130 грн;
  • виноград — 50–100 грн;
  • хурма — 90–180 грн;
  • апельсины — 50–120 грн;
  • мандарины — 35–120 грн;
  • клубника — 180–250 грн.

Сколько на Привозе стоят яйца, сыр, брынза

  • яйца (десяток) — 60–100 грн;
  • брынза — 200–270 грн;
  • сыр — 100–200 грн.

Цены на мясо на одесском Привозе

Говядина-телятина:

  • задняя часть — 250–300 грн;
  • телячья шея — 200–250 грн;
  • ребра — 130–180 грн;
  • антрекот — 180–250 грн;

Свинина:

  • задняя часть — 200–280 грн;
  • шея — 280–300 грн;
  • лопатка — 220–280 грн;
  • ребра — 210–260 грн;
  • сало сырое (от «тонкого» до «толстого») — 70–300 грн;
  • сало соленое (от «тонкого» до «толстого») — 120–350 грн.

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза

Привоз в конце февраля 2026 года

  • толстолобик — 50–100 грн;
  • караси — 70–100 грн;
  • лобань (он же морской пеленгас) — 90–150 грн;
  • судак — 150–250 грн;
  • карп — 90–160 грн.

Фото автора

