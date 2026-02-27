Ключевые моменты:

Десяток яиц на Привозе стоит 60–100 грн;

Картофель продается по 30–45 грн/кг, лук — 25–40 грн/кг;

Свинина — от 200 до 300 грн/кг, говядина — до 300 грн/кг;

Клубника в конце зимы стоит 180–250 грн/кг.

Февраль на Привозе в этом году со своим характером — ветреный, морозный, ироничный, но всегда живой. Мы прошлись по рядам, где пахнет свежей зеленью, сыром и морской рыбой, послушали разговоры у прилавков и переписали цены прямо с табличек.

Это не сухая статистика, а картина одного конкретного дня на рынке. В материале — актуальная стоимость овощей, фруктов, мяса, рыбы и яиц непосредственно с Привоза. А также особая атмосфера, без которой этот рынок невозможно представить.

Фото сделаны на месте. Цены приведены такими, какими их установили продавцы в день съемки.

Сколько стоит корзина с яйцами?

Женщина стоит у прилавка с яйцами, перебирает сумку, бормочет список.

— Картошка есть, свекла есть, лук есть, морковь есть… Капуста есть… Сало есть…

Мужчина рядом тихо:

— А яйца?

Женщина (не отрываясь):

— Яйца? Да зачем нам яйца? В списке же нет!

Мужчина (показывает листок):

— Посмотри: «яйца — 30 штук».

— Да-да, хорошо, давайте яйца!

Продавщица:

— Какие вам? Домашние, с желтком, как солнышко?

— Конечно! Тридцать штук!

Продавщица:

— Тридцать — это три десятка. Эти? По 90 гривен. Будете брать?

Мужчина (тихо, с надеждой):

— А может, уже и не надо? В списке же были «яйца», а мы все купили…

— Ты что?! Яйца — это основа!

Продавщица:

— Вот это правильно! Без яиц — жизнь не та. Держите тридцать штук, и еще одно сверху — от меня!

Женщина (довольно):

— Спасибо! А завтра что, тоже по 90 будет? А ты держи крепче. За такую цену не дай Бог яйцо разбить.

Мужчина (вздыхает, но улыбается):

— Ну вот зачем тебе знать цену на яйца завтра? Тебе этих мало?.. Ой, может, лучше было бы этот пункт в списке вообще не писать!..

А что же там с ценами?

Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)

картофель — 30–45 грн;

лук — 25–40 грн;

помидоры — 25–80 грн;

свекла — 25–50 грн;

кабачки — 45–100 грн;

огурцы — 45–100 грн;

сладкий перец — 65–100 грн;

баклажаны — 30–100 грн;

капуста — 25–100 грн;

чеснок — 120–140 грн;

морковь — 25–40 грн;

зелень в пучках — от 10 грн.

Цены на фрукты на одесском Привозе (за один килограмм):

яблоки — 30–60 грн;

груши — 35–70 грн;

бананы — 60–70 грн;

грейпфруты — 60–100 грн;

гранаты — 180–230 грн;

лимоны — 80–130 грн;

виноград — 50–100 грн;

хурма — 90–180 грн;

апельсины — 50–120 грн;

мандарины — 35–120 грн;

клубника — 180–250 грн.

Сколько на Привозе стоят яйца, сыр, брынза

яйца (десяток) — 60–100 грн;

брынза — 200–270 грн;

сыр — 100–200 грн.

Цены на мясо на одесском Привозе

Говядина-телятина:

задняя часть — 250–300 грн;

телячья шея — 200–250 грн;

ребра — 130–180 грн;

антрекот — 180–250 грн;

Свинина:

задняя часть — 200–280 грн;

шея — 280–300 грн;

лопатка — 220–280 грн;

ребра — 210–260 грн;

сало сырое (от «тонкого» до «толстого») — 70–300 грн;

сало соленое (от «тонкого» до «толстого») — 120–350 грн.

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза

толстолобик — 50–100 грн;

караси — 70–100 грн;

лобань (он же морской пеленгас) — 90–150 грн;

судак — 150–250 грн;

карп — 90–160 грн.

Фото автора