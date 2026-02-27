Ключевые моменты:
- Десяток яиц на Привозе стоит 60–100 грн;
- Картофель продается по 30–45 грн/кг, лук — 25–40 грн/кг;
- Свинина — от 200 до 300 грн/кг, говядина — до 300 грн/кг;
- Клубника в конце зимы стоит 180–250 грн/кг.
Февраль на Привозе в этом году со своим характером — ветреный, морозный, ироничный, но всегда живой. Мы прошлись по рядам, где пахнет свежей зеленью, сыром и морской рыбой, послушали разговоры у прилавков и переписали цены прямо с табличек.
Это не сухая статистика, а картина одного конкретного дня на рынке. В материале — актуальная стоимость овощей, фруктов, мяса, рыбы и яиц непосредственно с Привоза. А также особая атмосфера, без которой этот рынок невозможно представить.
Фото сделаны на месте. Цены приведены такими, какими их установили продавцы в день съемки.
Сколько стоит корзина с яйцами?
Женщина стоит у прилавка с яйцами, перебирает сумку, бормочет список.
— Картошка есть, свекла есть, лук есть, морковь есть… Капуста есть… Сало есть…
Мужчина рядом тихо:
— А яйца?
Женщина (не отрываясь):
— Яйца? Да зачем нам яйца? В списке же нет!
Мужчина (показывает листок):
— Посмотри: «яйца — 30 штук».
— Да-да, хорошо, давайте яйца!
Продавщица:
— Какие вам? Домашние, с желтком, как солнышко?
— Конечно! Тридцать штук!
Продавщица:
— Тридцать — это три десятка. Эти? По 90 гривен. Будете брать?
Мужчина (тихо, с надеждой):
— А может, уже и не надо? В списке же были «яйца», а мы все купили…
— Ты что?! Яйца — это основа!
Продавщица:
— Вот это правильно! Без яиц — жизнь не та. Держите тридцать штук, и еще одно сверху — от меня!
Женщина (довольно):
— Спасибо! А завтра что, тоже по 90 будет? А ты держи крепче. За такую цену не дай Бог яйцо разбить.
Мужчина (вздыхает, но улыбается):
— Ну вот зачем тебе знать цену на яйца завтра? Тебе этих мало?.. Ой, может, лучше было бы этот пункт в списке вообще не писать!..
А что же там с ценами?
Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)
- картофель — 30–45 грн;
- лук — 25–40 грн;
- помидоры — 25–80 грн;
- свекла — 25–50 грн;
- кабачки — 45–100 грн;
- огурцы — 45–100 грн;
- сладкий перец — 65–100 грн;
- баклажаны — 30–100 грн;
- капуста — 25–100 грн;
- чеснок — 120–140 грн;
- морковь — 25–40 грн;
- зелень в пучках — от 10 грн.
Цены на фрукты на одесском Привозе (за один килограмм):
- яблоки — 30–60 грн;
- груши — 35–70 грн;
- бананы — 60–70 грн;
- грейпфруты — 60–100 грн;
- гранаты — 180–230 грн;
- лимоны — 80–130 грн;
- виноград — 50–100 грн;
- хурма — 90–180 грн;
- апельсины — 50–120 грн;
- мандарины — 35–120 грн;
- клубника — 180–250 грн.
Сколько на Привозе стоят яйца, сыр, брынза
- яйца (десяток) — 60–100 грн;
- брынза — 200–270 грн;
- сыр — 100–200 грн.
Цены на мясо на одесском Привозе
Говядина-телятина:
- задняя часть — 250–300 грн;
- телячья шея — 200–250 грн;
- ребра — 130–180 грн;
- антрекот — 180–250 грн;
Свинина:
- задняя часть — 200–280 грн;
- шея — 280–300 грн;
- лопатка — 220–280 грн;
- ребра — 210–260 грн;
- сало сырое (от «тонкого» до «толстого») — 70–300 грн;
- сало соленое (от «тонкого» до «толстого») — 120–350 грн.
Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза
- толстолобик — 50–100 грн;
- караси — 70–100 грн;
- лобань (он же морской пеленгас) — 90–150 грн;
- судак — 150–250 грн;
- карп — 90–160 грн.
Читайте также и сравнивайте с прошлой неделей: Цены на Привозе после снегопада: сколько стоят овощи, мясо и рыба
Фото автора