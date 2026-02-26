Ключевые моменты:

Одесса получила от Словакии 7 генераторов и 2 зарядные станции для обеспечения электричества в домах, садах и школах.

Одесситы обвинили, что генератор в ЖК «Чудо город» привезли только для фото, а затем забрали.

Горсовет опровергает: информация в сети – фейк.

«Чудо город» снабжен работающими штатно генераторами ГСЧС.

Словацкий генератор проходит ходовые испытания на базе коммунального предприятия.

Что на самом деле произошло с оборудованием

«Одесская жизнь» писала, что Одесса получила от Словакии 7 мощных генераторов и 2 зарядные станции. Сергей Лысак подчеркнул, что оборудование обеспечит стабильное электроснабжение в жилых домах, детских садах и школах.

Однако впоследствии в сети начала распространяться информация, что генератор привезли в ЖК «Чудо город» только для фото и видео. А затем оборудование убрали с территории жилого комплекса.

В пресс-службе Одесского городского совета заявили, что распространяемая в интернете информация не соответствует действительности.

Согласно официальному разъяснению, жилищный комплекс «Чудо город» снабжен генераторами ДСНС, которые уже несколько дней работают в штатном режиме. Их обслуживание и заправка осуществляется из резервного бюджетного фонда.

Что же касается генераторов, предоставленных Одессе представителями организации ADRA (Словакия), то один из них планируется как резервный для обеспечения электроснабжения домов «Чудо города».

В мэрии подчеркнули, что для дальнейшей эксплуатации генератора и его подключения к электрическим сетям он, согласно регламенту, должен пройти ходовые испытания. Именно поэтому оборудование было направлено на базу одного из коммунальных предприятий для прохождения ходовых испытаний и тестирования. Соответственно, после завершения этих работ генератор будет возвращен на место для обеспечения электроснабжения домов «Чудо города».