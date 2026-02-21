Ключевые моменты:

Памятник Александру II исключили из перечня объектов культурного наследия.

Колонна расположена в парке Шевченко и была установлена в 1891 году.

Ранее памятник уже переименовывали и реставрировали, возвращая ему историческое название.

Памятник Александру II в Одессе: что изменилось

Министерство культуры Украины внесло колонну в честь Александр II в перечень объектов, которые не подлежат внесению в Государственный реестр недвижимых памятников Украины. Об этом сообщила общественная организация «Деколонизация. Украина».

«Теперь никаких законных отговорок у одесских властей больше нет. Демонтаж нужно производить немедленно!» — говорят активисты.

Памятник находится в Парк Шевченко. Колонну установили в 1891 году — через десять лет после смерти императора. Проект разработали архитектор Бруни и скульптор Баринов. Колонна выполнена из лабрадорита, а постамент — из гранита.

Монумент построили на месте бывшего Андреевского бастиона — части Хаджибейской крепости, существовавшей в конце XVIII века. Именно здесь в 1875 году во время визита в Одессу располагался шатер императора. По его распоряжению на месте старых укреплений разбили парк и посадили первое дерево.

Сначала зеленая зона называлась Александровским парком. В советское время ее переименовали в парк Шевченко, а колонну планировали снести, но позже переименовали в Суворовскую.

В 2012 году по инициативе тогдашнего мэра Алексей Костусев началась реставрация памятника. Средства на восстановление собрали при участии 16 компаний. Работы завершили ко Дню города — 2 сентября 2012 года, и колонне вернули имя Александра II.

Напомним, Одессе предлагают увековечить выдающихся украинских деятелей, которые связаны с городом и сыграли важную роль в истории страны. Среди предложенных кандидатур Юрий Липа, Николай Аркас, Владимир Жаботинский и др.

