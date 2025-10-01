Ключевые моменты:

Вознесенск получил статус города-героя. Награду присвоили за решающую роль в остановке колонны врага, которая двигалась на Одессу.

Указ подписан ко Дню защитников Украины. Кроме Вознесенска, звание города-героя получили ещё 14 населённых пунктов, которые проявили мужество в борьбе с оккупантами.

Президент отметил вклад каждого города. Владимир Зеленский подчеркнул, что именно благодаря таким общинам Украина держится и спасает жизни.

Вознесенск остановил врага на пути к Одессе

30 сентября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №720/2025, которым присвоил городу Вознесенску в Николаевской области почётное звание города-героя Украины. Документ опубликован на официальном сайте Офиса президента.

Поводом для награждения стало мужество и решимость местных жителей и Сил обороны, которые в первые дни полномасштабного вторжения остановили колонну российских войск, двигавшуюся в сторону Одессы. Вознесенск стал одним из ключевых рубежей, где врагу не удалось прорваться дальше.

В своём видеообращении по случаю Дня защитников и защитниц Украины, президент поблагодарил все города, которые стали на защиту своей земли. Вместе с Вознесенском звание города-героя получили еще 14 городов, среди которых — Сумы, Краматорск, Павлоград, Тростянец, Староконстантинов и другие.

Напомним, российские войска стремились захватить Николаевскую область, чтобы открыть путь на Одессу, контролировать Южноукраинскую АЭС, трассу Одесса–Киев и пробить коридор в Приднестровье. Этим планам не суждено было сбыться — благодаря отваге военных и простых граждан.

Подробнее о тех событиях — в материале «Одесской жизни»: История обороны: как в 2022 году выстоял Николаев и спас Одессу

Ранее мы рассказывали, что в России назвали Одессу и Николаев целями СВО и уже нарисовали новую карту РФ.