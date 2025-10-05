Ключевые моменты:

После ночной атаки РФ появились фейки об экстренных отключениях света по всей стране;

В компании «Укрэнерго» заявили, что информация ложная: на данный момент энергосистема работает стабильно;

Украинцев просят не переходить по подозрительным ссылкам и проверять информацию у официальных источников.

Как отмечают в «Укрэнерго», это очередной фейк от мошенников, которые визуально стилизуют сообщения подобного рода под официальную информацию от Министерства энергетики и ссылаются на компанию-регулятора.

«Такие сообщения – это очередная манипуляция на чувствительной теме. Пожалуйста, не переходите по ссылкам, указанным в таких сообщениях. Данные, которые требуют при регистрации на телеграм-каналах, распространяющих фейки, могут быть использованы мошенниками в своих недобросовестных целях», – предупреждают в «Укрэнерго».

В компании также отмечают: в настоящее время ситуация в энергосистеме Украины остается стабильной и контролируемой, и НЭК «Укрэнерго» не применяет меры по ограничению потребления электроэнергии ни в одном из регионов.

«Пожалуйста, не дайте себя обмануть, всегда проверяйте информацию на официальных страницах НЭК «Укрэнерго», Минэнерго и облэнерго в вашем регионе», – призывают украинцев в «Укрэнерго».

Напомним, в ночь на воскресенье, 5 октября, 1320-й день с начала полномасштабной войны в Украине, Россия нанесла по Украине очередной массированный комбинированный удар, запустив более 50 ракет и около 500 ударных дронов. Основной целью врага стали не только объекты энергетической инфраструктуры, но и жилые дома. Под ударом оказались Львовская, Ивано-Франковская, Запорожская, Черниговская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Одесская и Кировоградская области. Есть погибшие и раненые.