Николай Лунин – герой советских мифов. Ему приписывали атаку на «Тирпиц» и другие победы, которые не подтверждены документами; есть и темная страница – нападение на гражданские катера.

Виталий Гуляев – герой реальных боев. Командир 28-й бригады, который в 2022 году сорвал высадку российского десанта возле Коблево и защищал юг Украины.

Две улицы – два символа. Одесса переименовала улицу Лунина в честь Гуляева, отказавшись от советского мифа в пользу современного защитника.

Лунин: герой мифов или реальный командир?

В ХХ веке советская пропаганда создавала яркие образы героев – в газетах, книгах, кинохронике. Одессит Николай Лунин был одним из таких символов. Советские репортажи приписывали ему громкую атаку на немецкий линкор «Тирпиц» в Северных морях. Читателям рисовали картину смелого подводника, который топит врага одного за другим в ледяных водах.

Но архивы и независимые исследования дают другую картину. «Тирпиц» не затонул от атаки Лунина, а большинство заявленных побед советского военного не подтверждены документально. В некоторых случаях «уничтоженные» суда оказывались совсем другими или вообще не пострадали. Это не умаляет сложности его службы, но показывает, как в СССР работала система информационных кампаний – создание безупречных героев, в которых нуждалась пропаганда.

Темная страница биографии Лунина

Есть и эпизод, который до сих пор вызывает споры. Во время патрулирования у побережья Норвегии советская подводная лодка под командованием Лунина атаковала не военный конвой, а гражданские рыболовные катера. И хотя этот случай официально не был определен как военное преступление, сегодня это является грубым нарушением международного права.

Этот инцидент десятилетиями замалчивали, а в официальных биографиях либо объясняли «по-другому», либо вообще опускали из истории.

Именно эта двойственность – героизм в прессе и сомнительные действия на практике – объясняет, почему сегодня Украина по-другому смотрит на роль Лунина. Вопрос не только в том, был ли он героем, а в том, что символизирует его имя для современного общества.

Виталий Гуляев: одесский герой без мифов

Прошло несколько десятилетий. Украина ведет собственную войну за независимость, и новые герои – это не результат мифотворчества, а конкретные люди с реальными поступками. Полковник Виталий Гуляев – один из таких. Он начинал службу еще молодым офицером и впоследствии стал командиром 28-й отдельной механизированной бригады. С первых дней полномасштабного вторжения России он возглавил оборону юга Украины, организовывал позиции, поддерживал своих подчиненных и формировал боевые традиции.

25 лютого саме під його командуванням 28-ма бригада зірвала висадку російського морського й повітряного десанту біля Коблевого – всього за 40 кілометрів від Одеси. Ворог втратив людей і техніку та відступив. Далі були запеклі бої на Миколаївщині й Херсонщині.

Гуляєв був командиром, який не ховався за штабними дверима – він був серед бійців, він ризикував разом із ними. Його військові заслуги та людські якості створили образ сучасного українського командира: без пафосу, без міфів, із реальними перемогами.

Он погиб в июле 2022 года во время вражеского удара по командному пункту. Но его имя осталось – в названиях улиц, в воспоминаниях побратимов, в истории современной Украины.

Две истории – два подхода: почему в Одессе решили переименовать улицу?

Истории Лунина и Гуляева – это не только судьбы двух военных. Это два способа конструирования героизма. Советская система создавала культовые фигуры, приукрашивая биографии и выдумывая победы. Украина сегодня строит память на реальных подвигах людей, которые защищают государство здесь и сейчас.

Именно поэтому тема героев так остро стоит в обществе. Мы наконец-то учимся различать миф и реальность, честно говорить о прошлом и формировать собственный пантеон героев. И именно здесь, в выборе между Луниным и Гуляевым, мы видим, как меняется Одесса и Украина в целом.

