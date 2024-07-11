Три крупнейших открытия «Одесской жизни» благодаря коммуникации с людьми с инвалидностью

Анкета и личное общение

В течение двух месяцев наше издание работало в трех громадах Одесщины по проекту «Этическая коммуникация с людьми, имеющими инвалидность». Фокус работы заключался в разъяснении этики общения и обращения с людьми с инвалидностью. За это время мы открыли немало важного. Но на трех моментах хочется сделать отдельное ударение.

Начали мы с исследования <редакция провела опрос жителей Балтской, Ренийской и Любашевской громадн. Мы поинтересовались, как воспринимают и принимают людей с инвалидностью в обществе, которые испытывают граждане при встрече, например, с человеком в колесном кресле, оказывают ли помощь или смущаются, ведь не знают, как эту помощь предложить.

За довольно короткое время – с 12 по 26 апреля – нам удалось получить ответы более 400 респондентов.

Мы узнали, что не менее 80% опрошенных помогают людям с инвалидностью. Около 3% людей признались, что не отважились предложить помощь. По мнению респондентов, люди с инвалидностью > больше нуждаются в финансовой помощи и достойном отношении к себе, а также медицинской и психологической помощи. Эти знания открыли новый угол взгляда на то, что мы делаем, ведь мы, журналисты, можем внести собственный вклад в отношения между людьми для улучшения их коммуникации и взаимопонимания. В этом заключалось наше первое веское открытие. С результатами исследования мы ознакомили руководство громад, общественные организации людей с инвалидностью, работников медицинских и образовательных учреждений громад, принявших участие в проекте.

А еще оказалось очень кстати наше решение предоставить номера телефонов журналистов, работавших над проектом. Именно благодаря прямому контакту получили несколько обращений, в том числе из громад, которые не были задействованы в проекте. Так, например, к журналисту Юрию Федорчуку из Любашевки обратилась за помощью в разъяснении ситуации относительно размера пенсии по инвалидности жительница Беляевской громады – на ее обращение мы дали ответ специалисту.

Как наша работа вызвала ажиотаж в Любашевской громаде

В этой громаде жители активно участвовали в обсуждениях, прежде всего в соцсетях. А это провоцирует реальные конфигурации в обществе.

Так, волнующая встреча школьников с защитником Украины Романом Мехуром, который потерял на войне ноги и руку, получила продолжение. Роман, мечтавший найти работу, устроился личным водителем. Благодаря мероприятию, инициированному и проведенному изданием «Одесская жизнь», он познакомился с любашевскими волонтерами. Сейчас выступает в соцсетях с видеообращениями к землякам. В ответ на приглашение педагогов герой согласился проводить в школах тренинги по оказанию неотложной медицинской помощи.

Микола Юрченко Тетяна Чеповська

А рассказ о любашевчанине Николае Юрченко, который родился с недостатками здоровья, получил отклик нашей читательницы из Великобритании. Татьяна Чеповская — уроженка Одесской области, она предложила воплотить в жизнь заветную мечту Николая, оплатив трехдневную поездку в Карпаты. К сожалению, мужчина отказался от подарка, потому что занимается прикованной к постели женой. Вместо этого женщина прислала семье Юрченко средства на приобретение дров.

Со своей стороны Николай Юрченко поддержал инициативу главы Любашевской общественной организации лиц с инвалидностью Николая Заботкина, озвученную «Одесской жизнью», об обустройстве в Любашевке «Дома милосердия» для лиц с инвалидностью и престарелых одиноких граждан.

В Любашевской громаде проживают более 60 жителей, прикованных к постели. Поэтому эта проблема очень актуальна. Николай Юрченко совместно с Николаем Заботкиным готовят ходатайство об открытии дома престарелых.

Это стало нашим вторым важным открытием, и наше издание будет помогать в решении этого вопроса.

В Балтском обществе будет реабилитационный центр

Тренінг у Балті Тренінг. М'яч довіри

В Балтском обществе было решено провести тренинг «Все мы – разные! Все мы равны: учимся понимать друг друга».

Тренинг провела психологиня, майор Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Виктория Волошина. Занятия прошли с участием главы общественной организации людей с инвалидностью Надежды Ленц, начальника отдела соцполитики горсовета Натальи Гогу, редактора газеты «Народная трибуна» Ольги Черненко. В учебе приняли участие жители Балтщины, пришедшие научиться взаимопониманию.

Тренеры объяснили, какие термины в отношении людей с инвалидностью уместно употреблять, что такое достойное отношение к людям с инвалидностью, безбарьерность и прочее.

Наша история «Надежда Ленц: человек в кресле колесном может быть счастливым» заставило поверить в собственные силы многие люди с инвалидностью. Они стали посещать мероприятия общественной организации людей с инвалидностью.

Во время интервью с директором Балтской многопрофильной больницы Романом Кацмазой мы узнали состояние дел с открытием реабилитационного центра. Этот вопрос наше издание уже поднимало раньше. А сегодня, в том числе благодаря публикациям «Одесской жизни», на базе бывшей первой больницы, где и обустраивается центр, уже работают тренажеры и другое оборудование для людей с инвалидностью.

Ренийская громада дала мощную мотивацию

Мы рассказали о четырех жителях Ренийской громады — людях с инвалидностью, которые достигли значительных результатов в разных сферах деятельности. Первая — история городского головы Рени Игоря Плехова, который много лет передвигается на кресле колесном и знает по собственному опыту, насколько важна доступность и психологическая поддержка.

Вторая история — педагога Вячеслава Тихни, воплотившего в жизнь мечту стать учителем. «Большая благодарность всей нашей семье за ​​то, что неравнодушны к таким людям, как наш Славочка», – написала нашей журналистке его сестра Ирина Тихня.

Кстати, именно Ирина Тихня – практикующий психолог – подготовила и провела в Ренийском лицее №3 ​​тренинг для учеников 7, 8 и 11 классов на тему «Поражающие. Жизнь без ограничений!». Лицеисты узнали правила коммуникации с людьми с инвалидностью, изучили лексику, которая уместна в общении.

Дефлимпийский чемпион 2022 года Павел Рязанцев рассказал свою историю успеха и дал практические советы на страницах нашего издания всем, кто хочет добиться своей цели.

О том, что бывший пограничник Владимир Вакарчук написал детективную повесть, журналистка Антонина Бондарева узнала совершенно случайно. Выдать книгу о событиях после победы Украины – мечта героя нашего публикации. Работа над воплощением ее в жизнь успешно начата: текст прорабатывает филолог, есть договоренности с издательством и идет сбор средств волонтерами громады. Эта история стала неожиданным для нас проектом по изданию книги, который мы обязательно результативно завершим.

Общение между людьми – вот что развивает громаду

Сегодня все эти люди – главные мотиваторы для воинов ВСУ, возвращающиеся с фронта с ранениями, которым приходится заново выстраивать свою жизнь.

Интервью, которое мы опубликовали, привлекли внимание к проблемам адаптации в обществе людей с инвалидностью.

Об этом говорили директор инклюзивно-ресурсного центра Ренийской громады Юлия Мунтян и заведующая отделением социально-психологической реабилитации детей и молодежи с функциональными ограничениями Анна Манолова.

Поэтому третье веское открытие для нас — что тема, безусловно, будет продолжаться. Читатели предлагают новых героев, рассказывают о проблемах, которые нужно поднимать журналистам.

Публикация подготовлена ​​журналистами издания «Одесская жизнь»: Любовью Кузьменко, Антониной Бондаревой, Юрием Федорчуком и редактором региональных страниц Наталией Димчевой

Материал подготовлен благодаря финансовой поддержке Украинской Ассоциации Медиа Бизнеса за деньги «Немецкого Фонда Маршалла из США» и «Украинского Медиа Фонда»