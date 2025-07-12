Ключевые моменты:

Вода пригодна даже для детского питания без кипячения

До 20 июля систему установят еще на ряде вокзалов

Современная система очистки воды

На железнодорожном вокзале в Одессе заработала современная система очистки воды. По информации Укрзализныци, воду можно использовать даже для приготовления детских смесей — она проходит полный цикл доочистки и соответствует всем санитарным нормам. Получить воду можно бесплатно.

Похожие системы уже действуют на 29 вокзалах по всей Украине, в частности на вокзалах в Подольске, Львове, Николаеве, Киеве, Днепре, Кривом Роге, Черкассах, Луцке, Тернополе, Славянске и других. Завершить установку оборудования Укрзализныця планирует до 20 июля.

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