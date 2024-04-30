«Не брат» Вакарчука: пограничник с инвалидностью ищет помощи с изданием книги

Сам он ограничен в передвижении вот уже одиннадцать лет. Но бывший пограничник в этой войне выбрал для себя другое мощное оружие против врага — слово. Владимир написал повесть, название которой — как выстрел, и говорит само за себя: «Не брат».

Нам посчастливилось стать первыми читателями повести Владимира Вакарчука. Лилия Олейник решила сделать все возможное, чтобы мечта Владимира издать книгу осуществилась. Итак, познакомимся с автором.

— Владимир, ваша повесть, на мой взгляд, является крайне актуальной. Но расскажите сначала о себе.

— Я служил пограничником в Измаильском пограничном отряде двенадцать лет, до 2011-го. Чтобы читателям было понятнее, что это за отряд, скажу так: один из пограничников именно этого отряда, неся службу на острове Змеиный, указал направление, по которому должен идти российский военный корабль.

— Владимир, я знаю, что вы постоянно следите за событиями в мире. Четыре года назад, до большой войны, вы даже обращались к Президенту Украины Владимиру Зеленскому, которому предложили способ, как преодолеть коррупцию в стране. Ваше обращение набрало тысячи просмотров. Скажите, когда и почему вы решили написать повесть?

— Желание написать книгу возникло еще в 2014 году, после подлого захвата Россией Крыма и вторжения со стороны Донбасса. Но, поскольку я не писатель, эта идея показалась непосильной. После полномасштабного вторжения в феврале 2022-го у меня появились идеи по сюжету, и я все же решил сесть за написание этой книги.

Я очень хочу, чтобы мы, украинцы как нация, наконец повзрослели и поняли простые, но одновременно важные вещи, а именно: сильная и действительно Независимая Украина НИКОМУ в мире, кроме нас, украинцев, не нужна! При удобном случае быстро найдутся те, кто захочет распаевать нашу землю, оторвав для себя лакомый кусочек. Мы, украинцы, наконец должны понять: если мы хотим сохраниться как нация, живя в своем Государстве, на своей Земле, на своих корнях, и не исчезнуть на просторах истории, должны научиться жить своим умом, независимо от того, к какой национальности, вероисповедания или партийности принадлежит тот или иной гражданин Украины! Мы все — одна семья, а Украина — наш дом, наша Родина.

— Расскажите, пожалуйста, о чем ваша повесть?

— Повесть я назвал «Не брат». Каждый, кто прочитает ее, с легкостью догадается, почему название именно такое. События разворачиваются на территории Украины, России и немного в Турции — после победы украинского народа над рашистами в этой войне, которую они развязали против Украины.

Главными героями руководит жажда справедливости. А наполняют их такие чувства, как любовь и сочувствие, гордость и уверенность. Хотя мне, как автору, интереснее, какие чувства возникнут у читателей.

— Как долго длилась работа над текстом? Что было самым сложным для вас как начинающего автора?

— Работал над текстом я около двух лет. Из-за того, что каждый мой день состоит из реабилитационных упражнений и процедур, написанию повести я мог уделять лишь один-два часа в день, и то отрывками. Бывали дни, когда вообще ничего не писал, и для меня большим достижением было, если за день удавалось написать одну страницу. А самым сложным было «растекаться мыслью по древу» — этого я не умею, поэтому мое произведение по объему не такое большое.

— Какие этапы в ближайшее время придется пройти, чтобы книга увидела свет?

— Примерно на 80 процентов текст написан на украинском языке, и сейчас над ним работает филолог, которая любезно согласилась его вычитать и отредактировать. После этого буду искать спонсоров, готовых профинансировать выпуск книги, и издательство, которое это осуществит. А вот дальше самый сложный этап, как по мне, — это распространение, ведь я хочу распространить книгу на всю Украину.

— Каким вы видите будущее своей повести?

— То, что я сейчас скажу, будет выглядеть самоуверенно. Но я убежден в том, что мой рассказ очень актуален, интересен и имеет большие шансы на экранизацию. Хочется рассказать больше, но еще не время, поскольку сама книга будет нести определенную миссию, которую ей еще предстоит выполнить.

— Что, исходя из своего жизненного опыта, вы можете посоветовать воинам ВСУ, которые получили ранения на фронте, проходят реабилитацию и должны заново учиться жить?

— Раненым воинам ВСУ давать советы я не могу, потому что сам себе их еще не дал. Но с полной уверенностью могу им сказать: как бы ни было трудно, не стоит падать духом и опускать руки.

А вот нашей власти я готов дать совет: вы обязаны обеспечить всех воинов — и раненых, и уцелевших, а также всех граждан, пострадавших в этой войне, всем необходимым и построить действительно СИЛЬНУЮ и НЕЗАВИСИМУЮ Украину, с достойным проживанием в ней ее граждан. Иначе граждане Украины вас не поймут.

Матеріал підготовлений завдяки фінансовій підтримці Української Асоціації Медіа Бізнесу за гроші «Німецького Фонду Маршалла з США» та «Українського Медіа Фонду»