Помощник режиссера одесского Украинского театра погиб, защищая родную землю на фронте

Об этом сообщили сегодня на странице театра в Facebook.

Коллеги погибшего воина рассказали, что Виталий Маркитан защищал Украину на фронте с первых дней российского полномасштабного вторжения.

«Виталий в нашем театре работал с 2021 года. И за это время стал для васильковцев близким человеком. Горько отдавать себе отчет, что никогда больше не сможем вместе творить, и не сможем отблагодарить за защиту», – говорится в сообщении.

«Одесская жизнь» присоединяется к соболезнованиям родным, близким, коллегам и побратимам погибшего.

Слава и светлая и вечная память украинскому воину…

Ранее трагические вести с фронта получила Татарбунарская громада Одесской областп.

Такж сообщалось, что во время выполнения боевых задач на территории Чернобыльской зоны отчуждения погиб житель Южного Евгений Синица.