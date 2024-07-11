Помощник режиссера одесского Украинского театра погиб, защищая родную землю на фронте

Помощник режиссера одесского Украинского театра погиб, защищая родную землю на фронте

Невосполнимую потерю понес Одесский академический украинский музыкально-драматический театр им. В. Василько – на фронте погиб помощник режиссера театра – Виталий Маркитан.

Об этом сообщили сегодня на странице театра в Facebook.

Коллеги погибшего воина рассказали, что Виталий Маркитан защищал Украину на фронте с первых дней российского полномасштабного вторжения.

Погибший на фронте помощник режиссера Украинского театра

«Виталий в нашем театре работал с 2021 года. И за это время стал для васильковцев близким человеком. Горько отдавать себе отчет, что никогда больше не сможем вместе творить, и не сможем отблагодарить за защиту», – говорится в сообщении.

«Одесская жизнь» присоединяется к соболезнованиям родным, близким, коллегам и побратимам погибшего.

Слава и светлая и вечная память украинскому воину…

Ранее трагические вести с фронта получила Татарбунарская громада Одесской областп.

Такж сообщалось, что во время выполнения боевых задач на территории Чернобыльской зоны отчуждения погиб житель Южного Евгений Синица.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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