Помощник режиссера одесского Украинского театра погиб, защищая родную землю на фронте

Невосполнимую потерю понес Одесский академический украинский музыкально-драматический театр им. В. Василько – на фронте погиб помощник режиссера театра – Виталий Маркитан.
Об этом сообщили сегодня на странице театра в Facebook.
Коллеги погибшего воина рассказали, что Виталий Маркитан защищал Украину на фронте с первых дней российского полномасштабного вторжения.
«Виталий в нашем театре работал с 2021 года. И за это время стал для васильковцев близким человеком. Горько отдавать себе отчет, что никогда больше не сможем вместе творить, и не сможем отблагодарить за защиту», – говорится в сообщении.
«Одесская жизнь» присоединяется к соболезнованиям родным, близким, коллегам и побратимам погибшего.
Слава и светлая и вечная память украинскому воину…
Ранее трагические вести с фронта получила Татарбунарская громада Одесской областп.
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