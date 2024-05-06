«Все мы — разные, все мы — равные»: тренинг об общении с людьми с инвалидностью

Что побудило к действию?

Госпожа Виктория стала спикером тренинга: «Все мы — разные, все мы — равные: учимся понимать друг друга», инициированного изданием «Одесская жизнь». Занятие состоялось 29 апреля в Балтской публичной библиотеке при участии председателя общественной организации людей с инвалидностью Надежды Ленц, начальника отдела социальной политики горсовета Натальи Гогу, редактора районной газеты «Народная трибуна» Ольги Черненко. В обучении приняли участие жители Балтщины, которые имеют инвалидность или общаются с людьми с инвалидностью и пришли на тренинг научиться взаимопониманию.

Достойное отношение — это как?

По результатам опроса, который проводило наше издание, большинство респондентов высказались за достойное отношение к людям с инвалидностью и указали на необходимость помогать им. Но как это правильно делать?

Как выяснилось в ходе тренинга, достойное отношение — это отношение людей друг к другу с уважением.

— Я по собственному опыту знаю, что необходимо людям с проблемами опорно-двигательного аппарата. Мы не больные. И с нами надо обращаться на равных, не акцентировать внимание на проблемах. Уже сегодня в громаде есть фронтовики, которые имеют инвалидность. Им нужны уважение и безбарьерное пространство, — отметила Надежда Ленц, — Наше общество должно создавать комфортные условия для всех: не жалеть, а уважать, чтобы люди чувствовали себя равными среди равных.

Еще хочу посоветовать — разговаривая с человеком в кресле колесном, из уважения к нему лучше присесть, чтобы глаза были напротив глаз собеседника. Не надо хвататься за кресло, стремясь помочь — люди с инвалидностью хотят чувствовать себя независимыми и способными. Поэтому лучше сначала предлагать свои услуги, если вы видите, что кто-то в них нуждается.

Пандусы — это не требования, а потребности

Начальник отдела соцполитики горсовета Наталья Гогу рассказала о том, что в громаде принята программа безбарьерности и доступности, но из-за войны она пока не финансируется. Однако работает программа «Защита и забота».

— Термин «безбарьерность» имеет глубокий смысл и касается каждого, потому что измеряется не только в физическом, но и в образовательном, экономическом и социальном значениях. Ведь пандусы, поручни — это не особые требования, а базовые потребности или просто удобства для всех людей, — отметила, в частности, Наталья.

«Ограниченные возможности» — касается всех

— Мы стремимся внести ясность об удобстве и комфортности в обществе для всех граждан. У каждого человека, а не только у человека с инвалидностью, есть свои ограниченные возможности. Например, не каждый может поднять стокилограммовую штангу или прыгнуть выше головы. Именно поэтому, чтобы не нарушать права людей и не попадать в неприятные ситуации, надо учиться и правильно употреблять термины. Например, корректно обращаться к людям с инвалидностью. Единственно правильным и общепринятым является термин «человек с инвалидностью», — отметила Виктория Волошина.

Из собственного опыта

Виктория поделилась историей и из собственного опыта.

— Моя мама имеет больные ноги и ходит с помощью трости. Долгое время она просто стеснялась выходить на улицу, потому что думала, что на нее все будут смотреть, сочувствовать. И это ее угнетало. Мы проговаривали ситуацию, и сейчас она выходит на улицу с ходунками, которым мы пристроили четыре колеса. И мама чувствует себя социально адаптированной. Она пишет стихи о пережитом, о жизни. И это занятие тоже поддерживает ее жизненный тонус, — поделилась Виктория.

В психологической поддержке нуждается каждый

— Важным моментом сегодняшнего дня является психология войны. Ведь война является чрезвычайным стрессом для человека. Здесь есть свои правила и практики, которые позволяют учиться спокойнее воспринимать ситуацию, сохранять физическое и душевное здоровье.

Постоянные воздушные тревоги почти каждого выбили из колеи. В результате мы потеряли контроль над ситуацией. Мы не знаем, что будет завтра. Все это приводит к постоянному психоэмоциональному напряжению. Такая реакция психики человека является нормальной, потому что она реагирует на события, которые выходят за пределы привычных. Поэтому очень важно понимать, что происходит, и вовремя обратиться за профессиональной помощью, — пояснила психолог.

Участники тренинга делали интерактивные упражнения, которые предлагала психолог. На примерах учились преодолевать барьеры в общении с людьми с инвалидностью, прорабатывали болевые точки по теме инвалидности в социуме: между сочувствием и излишней опекой. А также делились опытом, задавали вопросы и вносили интересные предложения.

— На самом деле, обсуждение затронутой темы и такие занятия мотивируют, корректируют и меняют восприятие реальности. Они очень полезны, — отметили участники тренинга.

Справка «ОЖ»

Виктория Волошина окончила Балтское педучилище, Южноукраинский национальный педагогический университет имени Ушинского по специальности «психолог». Работала в одной из одесских школ с детьми с инвалидностью. Работает в Государственной службе чрезвычайных ситуаций в городе Балта. Осваивает различные направления психологии.

На общественных началах работает с внутренне перемещенными лицами, детьми, консультирует воинов, которые вернулись домой и нуждаются в психологической поддержке, и проводит занятия с людьми с инвалидностью.

Несколько простых правил поведения:

Будьте осторожны в отношении физического контакта.

Подумайте, прежде чем говорить.

Не делайте предположений.

Сначала спросите.

Отвечайте на просьбы любезно.

Относитесь так, как бы вам хотелось, чтобы относились к вам.

Игра в мяч

Цель: научиться чувствовать друг друга.

Тренер дает одному из участников мяч, который тот должен передать следующему игроку, которого считает своим единомышленником, то есть чувствует себя с ним на одной волне. При этом он должен назвать то качество или черту характера человека, которая именно, по его мнению, их объединяет. Таким образом мяч должен побывать у всех участников.

Можно ли сказать человеку с нарушением зрения «смотри»? Оказывается, можно. Потому что такие люди «видят» на ощупь, чувствуя и воспринимая мир. Цвета они видят по своему воображению, по внутреннему мировосприятию. Поэтому вполне нормально сказать «смотри». Уместно и называть цвета — этим мы подчеркиваем, что мы равны.

Можно ли сказать человеку с нарушением слуха «слушай»?

Нарушение слуха бывает от легкой до тотальной глухоты. На помощь людям с нарушением слуха приходят слуховые аппараты и жестовая речь. Много ли людей в обществе знают азбуку жестового языка? Нет. Но сегодня трендом Украины является изучение хотя бы своего имени на жестовом языке из уважения к людям с нарушением слуха.

Каким образом вы можете обратить внимание человека на себя? Надо коснуться плеча. Можно сказать «слушай», чтобы он обратил на вас внимание.

Матеріал підготовлений завдяки фінансовій підтримці Української Асоціації Медіа Бізнесу за гроші «Німецького Фонду Маршалла з США» та «Українського Медіа Фонду»