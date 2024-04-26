Воин Роман Мехур: потерял конечности, но не жажду жизни

24-летний пулеметчик-разведчик Роман Мехур из села Бобрик Второй Любашевской громады боевой опыт набрался еще в АТО. С началом большой войны воевал на Николаевском направлении. 30 апреля 2022 года был тяжело ранен — потерял обе ноги и руку.

Воспитывает собственную 10-месячную дочь и занимается четырьмя детьми жены. Осваивает вождение автомобиля — планирует стать персональным водителем. Активно донатит на ВСУ.

Надо учиться говорить друг с другом

В начале разговора модератор мероприятия священник Одесского экзархата греко-католической церкви, капеллан, медицинский психолог и волонтер Роман Монтецкий отметил, что есть яркие примеры, когда люди с инвалидностью полноценно живут, развиваются и достигают успеха.

— Как вести себя с людьми, которые имеют инвалидность? Как научиться правильно воспринимать человека и преодолевать барьеры в общении? Это вопросы, которые мы обсудим на сегодняшней встрече, — отметил священник.

— До мелочей помню свой последний бой. Накануне попросил командира отправить меня на передовую. С побратимами мы устроили боевые позиции в оросительном канале. Вскоре начался массированный артобстрел — россияне лупили по нашим позициям из минометов. Одним из осколков мне перебило руку, потом — ноги. К счастью, боевой товарищ успел наложить на раны жгуты, чтобы я не истек кровью. А вскоре сам он погиб, — начал рассказ ветеран, — Где-то два часа я ждал эвакуации — осколки летали по сторонам, поэтому медики не могли ко мне добраться. В медицинской «буханке» потерял сознание. В сознание пришел через двое суток уже в Одессе. Мне ампутировали конечности, стабилизировали состояние. В общем пережил клиническую смерть и перенес около 60 операций — самая длинная длилась 5 часов.

Рассказ ошеломил школьников. Прозвучал вопрос, где Роман нашел силы жить дальше. Воин четко ответил: «Благодаря моей жене и детям».

Когда стал «на ноги» — почувствовал себя человеком

Рядом с Романом всегда была его жена Валентина, с которой они расписались прямо в Одесском госпитале.

— У меня были психические расстройства, не хотелось жить. Я плакал, и жена плакала. Не желаю никому такого пережить, — откровенно поделился Роман, — Благодаря Валентине и детям выдержал все испытания. В Виннице предложили реампутацию нижних конечностей для дальнейшего протезирования, но Валя настояла этого не делать. Потом мы поехали во Львов, где наконец мне подобрали протезы. Привык к ним не сразу, а когда снова стал «на ноги», почувствовал себя человеком.

Роман Мехур рассказал, что на первых этапах быстро худели культи, из-за чего протезы приходилось постоянно «подгонять». Именно Валентина заставила мужчину самостоятельно сделать первые шаги без помощи трости.

Не стесняясь, ветеран продемонстрировал протезы — к ножным уже привык, а вот к ручному еще приспосабливается. Цена самого простого, приобретенного за государственные средства, — 150 тысяч гривен, бионического (недавний подарок киевских волонтеров) — 400 тысяч, и им можно управлять через мобильное приложение телефона.

Школьники охотно общались с Романом, задавали множество вопросов, на которые получали честные ответы. Например о том, как реагируют на встречу с ним другие люди.

— Бывая в Одессе и выходя из общественного транспорта, наблюдал удивленные взгляды людей. Наверное, кто-то впервые увидел «киборга». А вот в селе меня воспринимают спокойно, — ответил Роман.

Добавил, что украинские военные иногда чувствуют недоступность окружающей среды, но не сдаются и адаптируются к мирной жизни.

Недавно Мехуры приобрели домик в Зеленогорском, чтобы детям было удобнее ходить в школу. На днях Роман перевез к себе мать, с которой после ранения общался только по телефону.

«Донатить на ВСУ и верить в Победу!»

Такое пожелание адресовал всем Роман. Он всегда посещает патриотические мероприятия в Зеленогорском или Гвоздавке, где жертвует на ВСУ часть пенсии. В свое время отправил в родную бригаду собственные каску и бронежилет, приобретенные за свои кровные.

В завершение встречи школьники Любашевского лицея №2 подарили герою обереги для его семьи, а педагоги предложили регулярно проводить с детьми уроки патриотизма и делиться навыками выживания в экстремальных условиях. Роман с радостью согласился.

Узнав, что Любашевская библиотека является центром волонтерского сообщества Любашевщины «Архистратига Михаила», предложил свою помощь в организации мероприятий в поддержку защитников.

— Не передать словами атмосферу и эмоции от встречи, потому что Романа просто надо услышать. О тяжелых испытаниях он рассказывал с улыбкой, иногда в шутку. В какой-то момент показалось, что боец рассказывает не о себе, а о ком-то другом, настолько легко шел разговор, — поделилась впечатлениями Лилия Байрамова, — Это мотивация не только для тех, кто имеет недостатки здоровья, пережил физические или психологические травмы, но и для всех тех, кто имеет и здоровье, и потенциал и возможности, но не использует их, жалуясь на жизнь.

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