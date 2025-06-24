Коммунальное предприятие «Сервисный центр» в Одессе объявило тендер на приобретение четырёх автоматических туалетов. Кабинки будут приспособлены для родителей с младенцами и людей с инвалидностью.
Ключевые моменты:
- Новые модульные туалеты установят в центре Одессы до конца 2025 года
- В каждой кабинке — автоматическая дезинфекция, вентиляция, вода и мыло без прикосновения
- Предусмотрены удобства для людей с инвалидностью и родителей с детьми
Современные и доступные: какими будут новые городские туалеты
Уже до конца этого года в Одессе должны появиться современные модульные туалеты, которые планируют установить в излюбленных местах отдыха горожан:
- В Городском саду;
- На Соборной площади;
- Приморском бульваре;
- Возле перекрёстка проспекта Украинских героев и улицы Нины Строкатой.
Это будут не обычные кабинки — каждая из двух секций получит систему автоматического мытья и дезинфекции сиденья после каждого посетителя, а также очистки пола. Одна из кабинок будет специально оборудована для людей с инвалидностью и посетителей с детьми.
Среди других удобств — сенсорное мыло и вода, сушилка, пеленальный столик, антисептик, поручни для маломобильных людей, подогрев и вентиляция. Все — на уровне современных европейских стандартов.
Проект был представлен ещё в апреле во время обсуждения в Совете безбарьерности, а сейчас проходит тендер. Победителя определят в конце июня, и сразу после этого начнётся установка.
Эти туалеты должны сделать публичное пространство действительно удобным для всех — без исключений.
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