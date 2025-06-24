Коммунальное предприятие «Сервисный центр» в Одессе объявило тендер на приобретение четырёх автоматических туалетов. Кабинки будут приспособлены для родителей с младенцами и людей с инвалидностью.

Ключевые моменты:

Новые модульные туалеты установят в центре Одессы до конца 2025 года

В каждой кабинке — автоматическая дезинфекция, вентиляция, вода и мыло без прикосновения

Предусмотрены удобства для людей с инвалидностью и родителей с детьми

Современные и доступные: какими будут новые городские туалеты

Уже до конца этого года в Одессе должны появиться современные модульные туалеты, которые планируют установить в излюбленных местах отдыха горожан:

В Городском саду;

На Соборной площади;

Приморском бульваре;

Возле перекрёстка проспекта Украинских героев и улицы Нины Строкатой.

Это будут не обычные кабинки — каждая из двух секций получит систему автоматического мытья и дезинфекции сиденья после каждого посетителя, а также очистки пола. Одна из кабинок будет специально оборудована для людей с инвалидностью и посетителей с детьми.

Среди других удобств — сенсорное мыло и вода, сушилка, пеленальный столик, антисептик, поручни для маломобильных людей, подогрев и вентиляция. Все — на уровне современных европейских стандартов.

Проект был представлен ещё в апреле во время обсуждения в Совете безбарьерности, а сейчас проходит тендер. Победителя определят в конце июня, и сразу после этого начнётся установка.

Эти туалеты должны сделать публичное пространство действительно удобным для всех — без исключений.

Читайте также: