Хочу воплотить мечту человека: девушка из Великобритании решила помочь герою нашей публикации

Рассказ о Николае Юрченко можно прочитать в этой статье.

«Хочу воплотить мечту человека!»

Читательница откликнулась аж из далекой Британии, куда ее судьба «забросила» из Украины из-за войны.

Уроженка Бобрика Первого Любашевской громады Татьяна Чеповская была тронута до глубины души, прочитав в Фейсбуке жизненную историю своего земляка из Любашевки, и решила воплотить в жизнь его заветную мечту: поездку в живописные Карпаты.

— Я нахожусь за границей, поэтому нужна ваша помощь, чтобы найти человека, который отвезет Николая Юрченко на машине в Карпаты. Оплачу стоимость поездки, отель, питание для него, водителя и сопровождающего. Хочу, чтобы этот удивительный человек смог насладиться отдыхом, который, надеюсь, запомнится на всю жизнь, — написала в сообщении 31-летняя Татьяна Чеповская, — Я за то, чтобы мечты осуществлялись у тех людей, которые этого достойны. Имею возможность, поэтому решила помочь.

К большому сожалению, Николай Юрченко отказался от щедрого подарка женщины, потому что ухаживает за прикованной к постели больной женой. Да и опасается, что не сможет перенести желанное путешествие, потому что, кроме врожденных недостатков, «приобрел» еще одну тяжелую болезнь. Не менее опечалил ответ и саму Татьяну. Но она перевела определенную сумму денег на банковскую карточку героя нашей публикации. Кстати, 15 мая Николай отпраздновал день рождения.

Лучшей чем Украина не найти

Татьяна всю жизнь прожила в родном селе. Здесь вышла замуж за прекрасного парня Константина. У молодых родителей родилась очаровательная дочь. Однако мирные надежды перечеркнула ужасная война.

— Получив два высших образования — филолог иностранного языка и менеджмент-управление учебным заведением — десять лет работала в родном Бобрицком лицее учителем английского языка. Муж служил в ВСУ, и в прошлом году был уволен с военной службы в связи с получением тяжелой травмы, — рассказала Татьяна, — Сейчас временно проживаем в Англии, дочь посещает школу, муж получает бесплатное лечение, а я, как и дома — учительствую.

На вопрос, как им живется на чужбине, ответила, что мечтают вернуться домой, потому что лучшей и родной страны не найти.

— Так сложилось, что до этого мы не были за границей. В настоящее время уже посетили более 15 стран. Действительно, здесь условия намного лучше для работы и отдыха. Особой заботой и государственной поддержкой охвачены люди с недостатками здоровья, которые чувствуют себя свободными, самодостаточными и счастливыми. Очень хочется, чтобы после нашей победы Украина процветала, а украинское общество гармонично развивалось.

Николай Юрченко через интернет искренне поблагодарил благотворительницу за финансовую поддержку, пожелав ей и семье мира, здоровья и благополучия.

Матеріал підготовлений завдяки фінансовій підтримці Української Асоціації Медіа Бізнесу за гроші «Німецького Фонду Маршалла з США» та «Українського Медіа Фонду»