Главное — не жалость, а уважение: психолог рассказала как правильно взаимодействовать с людьми с инвалидностью

Людмила Компан занимается психологией почти 30 лет. Приобрела опыт, внедряя психологию в образовательный процесс. Оказывала методическую, практическую помощь молодым специалистам психологической службы.

Сейчас получает специальность «ресурсный психолог» (супервизор, специалист по вопросам психического здоровья и психосоциальной поддержки). Проект финансируется через ЮНЕСКО правительством Японии.

Что нужно людям с инвалидностью?

Психолог отметила, что значительная часть опрошенных высказались о достойном отношении окружающих к людям с инвалидностью. Это свидетельствует о восприятии этой категории граждан как полноправных членов общества.

— Также большинство респондентов считает, что люди с недостатками здоровья нуждаются в финансовой, медицинской и психологической помощи. Действительно, с дороговизной лекарств основной проблемой является недостаточный размер социальных выплат, помощи от государства. Обязанность заниматься решением этих вопросов возлагается на местные власти. Относительно психологической помощи, то ее нужно предоставлять индивидуально, потому что эмоционально трудно работать с группой людей с недостатками здоровья, — рассказала психолог. — Сегодня в психологической помощи в первую очередь нуждаются военные и жители, которые получили увечье в результате войны, чтобы безболезненно адаптироваться в общество. Также значительных оборотов набирает такое явление, как панические атаки. Отмечу, что обычно психолог работает с психически здоровыми людьми, у которых в какой-то момент жизни возникли определенные трудности.

Когда есть барьерность — тогда есть инвалидность

Большой процент опрошенных отметили, что в общинах увеличилось количество людей с инвалидностью.

Респонденты часто видят людей этой категории и имеют их в своем окружении.

— Людмила Семеновна, что мешает людям с недостатками здоровья стать полноценными членами общества?

— К сожалению, люди с инвалидностью имеют определенные препятствия, барьеры, которые не позволяют им быть интегрированными в общество и участвовать в жизни семьи.

Какие это барьеры?

Первый — это физические ограничения людей с инвалидностью, которые изолируют их от окружающей среды.

Второй — трудовая изоляция: из-за патологии индивид имеет крайне узкий доступ к рабочим местам или не имеет его вовсе.

Третьим барьером выступает малообеспеченность.

Информационный барьер — это четвертое препятствие.

Пятый барьер — эмоциональный — состоит из непродуктивных эмоциональных реакций окружающих по поводу человека с инвалидностью. Это любопытства, насмешки, неудобства, чувство вины, гиперопеки, страха и т.д. и эмоций самого индивида: жалость к себе, недоброжелательность к окружающим, ожидание гиперопеки, стремление обвинить кого-то в своем дефекте, стремление к изоляции. Подобный комплекс затрудняет социальные контакты в процессе взаимоотношений лица с инвалидностью и его окружения.

Поэтому для того, чтобы улучшить жизнь людей с инвалидностью в обществе, следует помогать им преодолевать эти препятствия. Когда их нет, то человек идет учиться, работать или посещать культурные заведения, а не «прыгать» через барьеры.

Что советует психолог?

— Главное в общении с людьми с инвалидностью — это неписаные правила коммуникации. Поэтому прежде чем помочь, спросите. Потому что не всем, кто имеет инвалидность, от вас нужна помощь. Ведь взрослые с инвалидностью хотят, чтобы их воспринимали как независимых людей. Предлагайте помощь, только если человек в ней нуждается. И если вы действительно хотите помочь, подождите, пока помощь примут, а потом спросите, что именно делать, когда и как, — советует Людмила Компан.

Также психолог предостерегает относительно физического контакта. То есть не стоит касаться человека с инвалидностью, его коляски, трости.

Надо всегда говорить непосредственно с лицом с инвалидностью, а не с его сопровождающим.

Обращаться к взрослым людям с инвалидностью как к равным.

Обращаться на «ты», только если вы хорошо знакомы.

Когда говорите с человеком, который передвигается на коляске или на костылях, расположитесь так, чтобы ваши глаза были на одном уровне с глазами собеседника.

Избегать оскорбительных слов, таких как жертва, прикованный, слепой, калека, неполноценный, больной. Вместо этого говорите: человек с инвалидностью, человек с травмой позвоночника, с нарушениями зрения.

И наконец, если в чем-то сомневаетесь — положитесь на здравый смысл. Будьте спокойными и приветливыми. Уважайте человека, и все будет хорошо!

— Нам следует учиться у людей с инвалидностью не только выживать, но и полноценно жить, уметь сочувствовать и находить силы помогать другим. Мы все HOMO SAPIENS! Важно не забывать об этом, — отметила Людмила Семеновна.

Матеріал підготовлений завдяки фінансовій підтримці Української Асоціації Медіа Бізнесу за гроші «Німецького Фонду Маршалла з США» та «Українського Медіа Фонду»