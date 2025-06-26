Этот центр для нас незаменим

Для сотен семей в Одессе инклюзивно-ресурсный центр №1 стал местом, где впервые появилась надежда. Там детей с аутизмом, ДЦП, сенсорными нарушениями и другими сложными диагнозами не просто принимали — их понимали.

Наталья Шальверчук вспоминает, как ее сын Артем, инвалид детства, впервые начал сосредоточенно слушать педагога.

Наталья Шальверчук с сыном Артемом

— Он стал спокойнее, лучше разговаривал. Когда узнал, что центра больше нет, очень расстроился. А во время вынужденного перерыва я увидела, как все, что мы наработали, начинает исчезать. Ему срочно нужно вернуться к занятиям, иначе будет откат назад.

В каждой комнате, в каждом занятии было что-то особенное: мягкость, терпение, доверие. Родители наконец переставали чувствовать себя одинокими в борьбе за развитие своих детей. Но однажды это заботливо выстроенное пространство разрушила ракета.

— Мой сын не видит, не разговаривает, вероятно, имеет аутизм. Но здесь он начал реагировать на голос, различать фактуры, перестал бояться пушистых вещей и очень полюбил шарики в сухом бассейне. А самое главное — мы впервые почувствовали, что нас понимают, — рассказала Виктория Мамонтова, мама Дани. — И когда центр разрушили, стало очень страшно. Потому что у нас нет другого места, где с ребенком занимаются бесплатно и профессионально.

Виктория Мамонтова с сыном Даней

Остались стены без крыши, изуродованный зал, обгоревшая мебель — и огромная тревога в сердцах. Потому что это был не просто центр. Это был шанс. И теперь, когда двери временно закрыты, многие семьи волнуются: сможет ли их ребенок не потерять то, чего удалось достичь? Нина Михнюк тоже переживает за будущее своей дочери Насти.

— У нас гиперактивность после тяжелой инфекции. В обычном детском саду Настя продержалась две недели. Потом была учительница дома, но этого было мало. И только в центре она нашла свое место. Там с ней работали разные специалисты — и это дало результат. Мы искренне ждем, что центр возобновит работу, потому что он нужен многим таким детям, как моя Настя.

Нина Михнюк с дочерью Настей

Стрелочки на асфальте и путь к себе: как в центре дети учились жить

Перед тем как войти в главный корпус инклюзивного центра, каждый — и взрослый, и ребенок — проходил маленький путь. От ворот к зданию вели нарисованные на асфальте цветные стрелочки. Для малышей это был увлекательный квест, игра, которую они каждый раз проходили с удовольствием. Но взрослые видели в этом нечто большее. Потому что за эти несколько шагов дети успевали немного успокоиться, выйти из суетливого городского ритма и настроиться на что-то очень важное — на работу над собой.

Разрушенный главный корпус

Центр не был о формальных занятиях — он был о пути. Путь к прогрессу, к пониманию, к себе. У каждого ребенка он свой, иногда очень медленный, иногда неожиданно стремительный. Но здесь верили: перерывы болят. Потому что все, чему научились вчера, может рассыпаться уже завтра, если остановиться. Поэтому кроме занятий в центре, родителям давали «домашние задания». Не на оценку — на будущее.

— Сначала родители обижались, — вспоминает реабилитолог Светлана Трапезникова, — Они думали, что смогут оставить ребенка и немного отдохнуть. Но мы объясняли: развитие нельзя переложить. Оно продолжается дома, ежедневно, в каждой мелочи. И только семья способна сделать этот путь устойчивым.

Светлана Трапезникова

Так шаг за шагом, стрелочка за стрелочкой, дети — а вместе с ними и родители — учились идти навстречу друг другу. И даже когда здания больше нет, эта дорога не исчезла. Она — внутри. И она продолжается.

Пушистые терапевты Ляля, Трамп и Боня

Центр был особенным еще и тем, что давал детям не только знания и развитие, но и ощущение радости. Например, здесь жили коты — Трамп и Боня. Они пришли еще во время строительства, поселились сами и стали частью команды.

Трамп

Боня

Детям нравилось, что котики всегда рядом, — тихие, спокойные, ласковые. А потом появилась и собака — лабрадорка Ляля. Ее подарили центру на открытие, и она прошла специальную подготовку, чтобы стать канистерапевтом.

Виктория Пастерначенко с Лялей

Работа с собаками стала основой метода канистерапии. Многие дети, которые не хотели ни с кем разговаривать, впервые заговорили именно к Ляле.

— У нас был интересный случай, — говорит Светлана Трапезникова, — В центр приходил мальчик, который на животных вообще не обращал внимания. Однажды он выходил после занятий и что-то ел. Ляля заметила в его руке еду, подбежала и легонько отобрала печенье. Я извинилась, но на следующий день мама сообщила: мальчик начал обращать внимание на всех животных. Произошел такой прорыв в его восприятии окружающего мира благодаря Ляле.

Многие дети опасаются собак. Ляля успешно преодолевает этот страх.

— Однажды девочка настолько заигралась с собакой, что не хотела идти домой. Я предложила провести ее вместе с Лялей. «Ляле нужна шапка, потому что холодно, — сказала тогда девочка, — меня же мама без шапки не пускает, значит и ей нельзя!» — вспоминает педагог.

Рядом с Лялей всегда была еще одна собака — овчарка Холли. Она не работала с детьми, но была лучшей подругой терапевта, которая уставала после ежедневных занятий.

Ляля с подругой Холли

В центре заботились о питании и был свой театр

Под руководством Татьяны Макаровой здесь создали школу здорового питания, где родителей учили готовить безглютеновые блюда. Это не было модной диетой — для некоторых детей, особенно с непереносимостью, это означало уменьшение боли, улучшение самочувствия и даже развитие речи. И именно отсюда идея безглютенового меню разошлась по школам и садикам Одессы.

В инклюзивно-ресурсном центре для подопечных создали свой театр. Его основатель Фауст Миндлин подбирал каждому подопечному особую роль.

Фауст Миндлин

Гиперактивные дети играли бабочек, которые могут свободно летать по сцене. Девочка с ДЦП стала иностранкой с акцентом — и все слова, которые она тянула, вдруг зазвучали естественно. Дети ждали репетиций, как настоящего праздника. Потому что на сцене они не были «другими» — они были героями.

Центр будет работать при любых обстоятельствах

Директор департамента образования Елена Буйневич подчеркнула, что центр обязательно будет работать. Можно уничтожить здания, но нельзя уничтожить коллектив, который доказал свою способность решать самые сложные задачи и помогать большому количеству особых детей. Ради них центр возобновит работу на другой территории уже в ближайшее время. И будет работать там до тех пор, пока будет восстанавливаться старая территория. Такое обещание дали коллективу и всем одесситам в мэрии.

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