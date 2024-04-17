Как в Балте живется людям с инвалидностью

Напомним, издание «Одесская жизнь» проводит опрос с целью показать, как общество, на примере Любашевской, Зеленогорской, Ренийской и Балтской громад воспринимает и принимает людей с инвалидностью.

Доступность — это не только о пандусах

Надежда Ленц — председатель Одесской ячейки общественной организации «Всеукраинская организация Союз лиц с инвалидностью Украины» и заместитель председателя комитета обеспечения доступности лиц с инвалидностью к объектам социальной инфраструктуры громады. Более тридцати лет назад Надежда получила травму, из-за чего вынуждена передвигаться с помощью коляски — о потребностях людей с инвалидностью знает по собственному опыту.

— В Украине проживают три миллиона людей с инвалидностью (до войны было 2,7 миллиона). Не надо быть экспертом, чтобы понять, что эта цифра будет только расти. Что делается в громаде для комфорта людей с инвалидностью?

— В Балтской громаде проживает около двух тысяч человек с инвалидностью, из них двести детей. Балта длительное время внедряет инициативы доступности и инклюзии для всех людей. В горсовете работает комитет обеспечения доступности для лиц с инвалидностью. В прошлом году открыт инклюзивно-ресурсный центр для детей.

Проводятся семинары, конференции, круглые столы. И мы всегда принимаем в них участие. Нас приглашают на сессионные заседания, с нами советуются при обсуждении бюджета или сметы на выполнение программ, связанных с инклюзией, — рассказывает Надежда.

В громаде действует Программа создания безбарьерного пространства для лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения на 2024-2026 годы.

— Доступность — это не только пандусы. Уже сейчас возвращается много военных с фронта без конечностей, с нарушениями зрения. Поэтому город должен быть готовым к встрече своих героев, — убеждена Надежда.

ЦНАП проверку на доступность прошел

— Насколько власть прислушивается к потребностям людей с инвалидностью?

— Трудности с доступностью есть не только у людей с инвалидностью, но и у граждан почтенного возраста, родителей с детскими колясками, беременных и тому подобное.

Возле Балтской больницы появились места парковки для людей с инвалидностью, обновлены старые. Это реакция на наше обращение к городскому голове, — поведала руководительница организации.

В прошлом году обустроена зона отдыха на городском пляже. Здесь есть удобный пандус к реке, раздевалка, гигиеническая комната. Люди могут воспользоваться душем, туалетом. В центре города есть уборная, обустроенная по требованиям инклюзивности.

Также в Балте открыто отделение МСЭК (Медико-социальная экспертная комиссия), что значительно облегчает процедуру получения документов для подтверждения инвалидности.

— Люди с инвалидностью имеют потребность посещать и социальные учреждения. Приятно отметить, что в большинство из них мы можем попасть без труда. Но еще есть много работы. В частности, надо оборудовать парковочное место на автостанции, привести к нормам пешеходные переходы, чтобы ими могли безопасно пользоваться и слабовидящие люди, — говорит Надежда Ленц.

В центре предоставления админуслуг в Балте проводил мониторинг доступности здания представитель Уполномоченного по правам лиц с инвалидностью Одесской обладминистрации Олег Соколов. Последняя проверка показала, что и пандус, и санузел соответствуют нормам. В санузле есть откидные поручни, удобные высота и угол расположения зеркала для человека на коляске, установлен откидной пеленальный столик. Сейчас вмонтированы тактильные полосы между плитками для лиц с нарушением зрения, на дверях в кабинеты есть таблички со шрифтом Брайля.

Крайне необходимый центр реабилитации

Долгое время обсуждают планы по открытию реабилитационного центра в Балте, который здесь очень необходим. Ведь в больнице проходят лечение больные с инсультами и инфарктами. Этим пациентам нужен послеоперационный уход в стационаре. Необходим такой центр и военным, которые возвращаются домой.

Центр планируется открыть на базе бывшей первой больницы — старинного здания, которое является украшением города. Руководство больницы надеется, что завершить реконструкцию удастся до конца нынешнего года. А сегодня здесь уже проходят реабилитацию инсультные больные.

Кроме того, Балтская больница работает над открытием гинекологической смотровой для женщин с инвалидностью. В 2022 году началось сотрудничество с фондом «Женщины и планирование семьи», который пожертвовал больнице мебель и оборудование, а также капитально отремонтировал участок дороги к учреждению, учитывая требования доступности.

Легко ли найти работу человеку с инвалидностью?

— Надежда, среди профессионалов любой специальности есть люди с инвалидностью, которые могут и хотят работать.

— Для желающих работать службой занятости проводятся тренинги-семинары, проходят ярмарки вакансий, организуется бесплатное обучение и тому подобное.

Здесь люди с инвалидностью имеют возможность пообщаться с представителями предприятий, организаций. Работники центра занятости рассказывают лицам с инвалидностью и работодателям о государственной помощи на получение профессии и создание рабочих мест.

Однако сами люди с инвалидностью считают, что им найти работу непросто. Поэтому стараемся над этим работать, — говорит Надежда.

По данным руководительницы Балтского центра занятости Аллы Бузовской, за три месяца нынешнего года устроены на работу три человека. Все — рабочих профессий. Это только те, которые обратились в центр занятости.

Как поощрить всех к активной жизни?

Особое внимание в организации лиц с инвалидностью уделяется социально-культурной реабилитации ее членов. Ведь из двух тысяч человек лишь немногим более сотни ведут активный образ жизни. Председатель организации стремится в каждом пробудить интерес и любовь к жизни.

— Мы воплощаем интересные идеи, наши дети развиваются и учатся жить в современном обществе. Помогает в этом непокорность духа моих коллег, независимо от состояния здоровья или статуса, а их стремление приносить радость и пользу другим — безгранично. Это, собственно, и является движущей силой нашей жизни, — увлеченно рассказывает Надежда Ленц.

Много спортивно-развлекательных и творческих проектов. Среди них — Всеукраинский фестиваль «Зори надежды», проект «Рука дружбы», мероприятия «Веселые старты», «Маленький пиццмейкер» для детей с инвалидностью, «А ну-ка, бабушки!», соревнования «К активной жизни — через рекреационный спорт».

Это все помогает снять социальные ограничения и повысить качество жизни каждого человека, его самооценку.

С началом полномасштабного вторжения члены организации вместе с внутренне перемещенными лицами плетут сетки для ВСУ, шьют жилеты. Надежда Ленц и председатель совета ВПЛ Мария Шевченко находят партнеров среди религиозных организаций, которые помогают людям с инвалидностью продуктами питания и финансово.

— Мы живем в обществе и стремимся вместе со всеми действовать на благо государства, района и города. К этому и прилагаем наши силы, творческие способности, — отмечает Надежда.

Матеріал підготовлений завдяки фінансовій підтримці Української Асоціації Медіа Бізнесу за гроші «Німецького фонду Маршалла з США» та «Українського Медіа Фонду»