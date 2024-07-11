Хотел заработать, но что-то пошло не так: в Одесской области задержали неудачливого поджигателя (видео)

Хотел заработать, но что-то пошло не так: в Одесской области задержали неудачливого поджигателя (видео)

В Одесской области полицейские задержали мужчину, подозреваемого в поджоге авто. По информации областного управления полиции, поджигатель «работал» по заказу, полученному через интернет, но перепутал объект и в результате поджег другой автомобиль, заработав не деньги, а проблемы с полицией.

Инцидент случился в ночь на 16 июня на парковке в городе Черноморске. Мужчина бросил на автомобиль Toyota Auris заранее подготовленную бутылку и тряпку с легковоспламеняющимся веществом и скрылся. Разгоревшись, огонь охватил легковушку и перекинулся припаркованный рядом Lexus. Оба авто принадлежат горожанам.

Заметив пожар, жители жители находящейся рядом с парковкой многоэтажки вызвали пожарных. Те потушили пожар, в результате которого, к счастью, никто не пострадал.

Местные полицейские, осматривая место происшествия, изъяли крышечку от бутылки с разжигателем и длинные спички. К поискам поджигателя подключились оперативники управления уголовного розыска областной полиции. Правоохранители установили место покупки предметов и покупателя.

Поджигателем оказался 25-летний житель одного из населенных пунктов Великодолинской сельской громады.

Мужчина признался в содеянном и рассказал, что искал в интернете заработок и на одном из сайтов наткнулся на предложение за 10 тысяч гривен поджечь автомобиль в Черноморске. У заказчика якобы были свои «счеты» с его владельцем. Молодой человек согласился, приобрел все необходимое и выполнил заказ, но неудачно, потому что перепутал номера автомобилей. По его словам, он сожалеет о содеянном, поскольку осознал, что ради 10 тысяч гривен, которые, кстати, ему так и не заплатили, может сесть на десять лет в тюрьму.

Горе-поджигателя задержали и в ближайшее время ему сообщат о подозрении в умышленном повреждении чужого имущества, совершенном путем поджога.

Сейчас подозреваемый в изоляторе временного содержания, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Далее полицейские будут устанавливать заказчика.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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